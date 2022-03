Die MotoGP WM 2022 startet am Wochenende des 4. März bis 6. März in die neue Saison. Am Wochenende findet in Lossail in Katar das erste Rennen der Weltmeisterschaft 2022 statt. Die knapp 5,4 Kilometer lange Strecke im Losail International Circuit besticht durch viele schnelle Kurven und ist mit einer über einen Kilometer langen Start-Ziel-Geraden für die Fahrer besonders reizvoll. Auf die freien Trainings und das Qualifying folgt am Sonntag, 06.03., das Rennen um 16 Uhr.

Zeitplan: Wann finden die Trainings, das Qualifying und das Rennen statt?

Wann finden die Trainings, das Qualifying und das Rennen statt? Übertragung live in TV und Stream : Welche Sender übertragen das Rennen in Katar?

: Welche Sender übertragen das Rennen in Katar? Startzeit: Wann erfolgt der Start zum MotoGP-Rennen in Katar?

Wann erfolgt der Start zum MotoGP-Rennen in Katar? Termine: Wie ist der Rennkalender der MotoGP-Saison 2022?

Wir haben für euch alle wichtigen Infos rund um die MotoGP-Weltmeisterschaft in Katar im Überblick:

MotoGP Katar 2022 Zeitplan: Freies Training, Qualifying, Rennen

Freitag, 04.03.2022

11:40 - 12:25 Uhr: MotoGP - 1. Freies Training

16:00 - 16:45 Uhr: MotoGP - 2. Freies Training

Samstag, 05.03.2022

11:15 - 12:00 Uhr: MotoGP - 3. Freies Training

14:30 - 15:00 Uhr: MotoGP - 4. Freies Training

15:20 - 16:40 Uhr: MotoGP - Qualifying

Sonntag, 06.03.2022

11:40 - 12:00 Uhr: MotoGP - Warm Up

16:00 Uhr: MotoGP - Das Rennen

MotoGP Übertragung: Wer überträgt das Rennen in Katar live im TV?

ServusTV hat sich auch für die MotoGP-Saison 2022 die Rechte gesichert und überträgt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Programmumfang beim Privatsender aus Österreich ist unverändert: Am Samstag sind die Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse live im Free-TV zu sehen, am Sonntag die Rennen aller WM-Klassen inklusive der MotoGP.

MotoGP Katar live: So seht ihr das Rennen im Stream

Die MotoGP aus Katar kann auch im Stream verfolgt werden. ServusTV zeigt die Qualifyings sowie das FP4 der MotoGP-Klasse und die Rennen aller Klassen analog zum TV auch im Live-Stream. Daneben gibt es alle Freien Trainings, Qualifikationen und Rennen beim kostenpflichtigen Anbieter DAZN. Alle Infos zur Übertragung:

Free-TV : 4. Freies Training, Qualifying und Rennen bei ServusTV

: 4. Freies Training, Qualifying und Rennen bei ServusTV Kostenloser Stream : ServusTV

: ServusTV Stream (kostenpflichtig): Freies Training, Qualifying und Rennen bei DAZN

MotoGP Termine 2022 – Der Rennkalender im Überblick