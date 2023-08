Am Mittwoch, den 23. August 2023, empfängt Molde FK im Hinspiel der Champions League Playoffs Galatasaray Istanbul. Die finale Etappe der Champions League-Qualifikation bricht an, in der die letzten Teilnehmer für die Gruppenphase der Champions League-Saison 2023/24 vergeben werden. In dieser Woche steht das Hinspiel des Playoffs zwischen norwegischen Rekordmeister Molde und dem türkischen Vertreter Galatasaray Istanbul auf dem Programm. Coach Okan Buruk verfügt über zahlreiche prominente Spieler mit umfangreicher internationaler Erfahrung in seiner Mannschaft. Unter ihnen befinden sich der ehemalige Stürmer von Napoli, Dries Mertens, der aus Paris stammende Mauro Icardi sowie Wilfried Zaha, der bereits für Manchester United auf dem Platz stand. Hinzu kommen der ehemalige Leverkusener Kerem Demirbay, der frühere Leipziger Angelino und der erfahrene Torwart Fernando Muslera.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Molde FK gegen Galatasaray Istanbul und die Übertragung im TV und Stream.

Molde FK vs. Galatasaray Istanbul – Champions League: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Mittwoch, den 23.08.2023, trifft Molde FK auf Galatasaray Istanbul. Anpfiff der Partie ist um 21:00 Uhr im Aker-Stadion in Molde. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Die Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Molde FK, Galatasaray Istanbul

: Molde FK, Galatasaray Istanbul Wettbewerb : 3. Runde, Champions League Playoffs

: 3. Runde, Champions League Playoffs Datum und Anpfiff : Mittwoch, 23.08.2023, 21:00 Uhr

: Mittwoch, 23.08.2023, 21:00 Uhr Spielort : Aker-Stadion, Molde

: Aker-Stadion, Molde Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Der Ex-Leipziger Angeliño möchte sich mit Galatasaray Istanbul das Ticket für die Gruppenphase der Champions League sichern.

Champions League Playoffs live: Molde gegen Galatasaray im Free-TV sehen

Das Spiel zwischen Molde FK und Galatasaray Istanbul wird live im Free-TV übertragen. Der Sender ServusTV überträgt diese Partie live und in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist um 20:15 Uhr mit den Vorberichten.

Zusätzlich wird das Spiel auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. Über den linearen TV-Sender DAZN 1 können Abonnenten die Partie im Fernsehen verfolgen. Übertragungsbeginn hier ist um 20:45 Uhr. Kommentiert wird diese Partie von Max Siebald.

Molde FK gegen Galatasaray Istanbul: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel Molde FK gegen Galatasaray Istanbul überträgt der Sender ServusTV parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream.

Auch überträgt der Streamingdienst DAZN das Spiel auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV: ServusTV

ServusTV Pay-TV: DAZN 1

DAZN 1 Livestream: ServusON, DAZN

