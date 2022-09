Michael Kessler ist ein deutscher Schauspieler, der seine Talente über die Jahre immer weiter ausbaute. Er ist über die Schauspielerei hinaus als Comedian, Autor und auch Regisseur bekannt. Durch die Erfolgsshow „Switch“ gewann er im deutschen Fernsehen einst größere Bekanntheit und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Entertainment-Branche. Ab September ist er in der neuen ZDF-Reihe „Ziemlich beste Nachbarn“ zu sehen.

Was ist privat über ihn bekannt?

Hat er Frau und Kinder ?

und ? Wie hoch ist sein Vermögen?

Von Alter über Filme bis zum Wohnort – wir haben den Comedian genauer unter die Lupe genommen und alle Infos in diesem Porträt zusammengefasst.

Michael Kessler im Wiki-Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zum TV-Comedian im Überblick:

Name: Michael Kessler

Michael Kessler Beruf: Schauspieler, Comedian, Autor, Regisseur

Schauspieler, Comedian, Autor, Regisseur Geburtstag: 24.06.1967

24.06.1967 Alter: 55

55 Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Größe: 175 cm

175 cm Geburtsort: Wiesbaden/Hessen

Wiesbaden/Hessen Wohnort: Wiesbaden

Wiesbaden Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei Kinder

zwei Kinder Instagram: herrkessler

Hat Michael Kessler eine Frau und Kinder?

Wie die meisten Personen des öffentlichen Lebens hüllt sich auch Michael Kessler über sein Privatleben in Schweigen. Laut eigener Aussage hat er sich dafür entschieden, Menschen mit seinem Können und nicht durch Skandale und Geschichten aus seinem Privatleben zu unterhalten. Über den TV-Comedian ist trotzdem bekannt, dass er verheiratet und Vater von zwei Kindern ist.

Von „Manta, Manta“ bis Regie: Der Karriereweg von Michael Kessler

Die Karriere von Michael Kessler begann 1992 mit seinem Diplom der Westfälischen Schauspielschule Bochum und dem Kultfilm „Manta, Manta“. Weiter ging es in seinem Werdegang in Richtung Comedy mit „Switch“, „Kesslers Knigge“ und „Schillerstraße“, nachdem er einige Jahre am Theater verbrachte. Über die Schauspielerei hinaus fing er an, sich durch das deutsche TV zu parodieren und improvisieren sowie als Autor zu arbeiten.

In mehreren Kinofilmen wie „Die Vampirschwestern“ oder „Fünf Freunde“ ist er ebenfalls zu sehen. Durch deutsche Sendereihen wie „Berliner Nacht-Taxe“ entdeckte Kessler sein Talent für den ungescripteten Talk. Mittlerweile führt er neben immer wiederkehrenden TV- und Film-Rollen als Schauspieler am Theater Regie und schreibt eine Kolumne in einer TV-Zeitschrift.

Michael Kessler feierte Erfolge mit „Switch“

Von 1997 bis 2000 lief die Erfolgsserie „Switch“. In der Show parodierten verschiedene Comedians in zahlreichen Kurz-Sketchen das deutsche Fernsehen. Die Show wurde unter dem Namen „Switch Reloaded“ von 2007 bis 2012 mit insgesamt sechs Staffeln neu aufgesetzt und für ProSieben produziert. Michael Kessler gehörte von Anfang an zu den beliebtesten „Switch“-Darstellern mit sehr unterhaltsamen Parodien von Günther Jauch, Florian Silbereisen und Co.

„Ziemlich beste Nachbarn“: Die neue ZDF-Reihe mit Michael Kessler

Wie die Deutschen über ihre Nachbarn in Europa denken und umgekehrt, ist das zentrale Thema der neuen ZDF-Reihe „Ziemlich beste Nachbarn“. Schauspieler und Comedian Michael Kessler macht sich in den neuen Folgen auf den Weg in die Nachbarländer Frankreich, Schweiz und Niederlande und nimmt die gegenseitigen Klischees genau unter die Lupe. Die Erfahrungen, die er in den EU-Ländern macht, lassen ihn aufatmen: „Ich habe das Gefühl, dass die Mehrheit der Europäer echte Europa-Fans sind. Trotz Unterschieden und Klischees, die oft gar nicht so ernst gemeint sind, überwiegt doch das Verbindende. Wir wissen: Nur gemeinsam lösen wir die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft.“

Die neue ZDF-Reihe „Ziemlich beste Nachbarn“ ist ab dem 6. September 2022 mit insgesamt drei Folgen immer dienstags zur Primetime um 20:15 Uhr im ZDF zu sehen. Wer die Sendetermine verpasst, hat Glück: Bereits seit Montag, 5. September 2022, sind alle Folgen in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Wie hoch ist das Vermögen von Michael Kessler?

Durch seinen vielseitigen Karriereweg und immer wiederkehrende TV-Auftritte kann man bei Michael Kessler durchaus von einem beachtlichen Vermögen ausgehen. Wie viel er verdient, ist allerdings nicht bekannt. Sollten die Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr das hier.

Welche Krankheit hat Michael Kessler?

Das Interesse an Prominenten ist für gewöhnlich sehr hoch. Im Netz findet man regelmäßig verschiedene Suchanfragen zu diversen Bereichen. Bei Michael Kessler scheint demnach zuletzt vor allem das Thema „Krankheit“ zu interessieren. Warum das so ist, ist unklar. Über eine Krankheit des Schauspielers ist derzeit nichts bekannt.