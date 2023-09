Aktuell gibt es donnerstags im ZDF etwas zum Lachen. Am 28. September 2023 strahlt der Sender zum Abschluss der Komödienstrecke den Film „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ aus. Im Film zur „Merz gegen Merz“-Serie kommt es bei einer Doppelhochzeit zum großen Showdown zwischen Anne, Erik und ihrer Familie. Denn alle wollen sich bestmöglich präsentieren.

Worum es genau geht, wer mitspielt und wo gedreht wurde, erfahrt ihr hier in der Übersicht zum Film.

„Merz gegen Merz – Hochzeiten“: Sendetermin und Sendezeit

Der Film „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ wird am Donnerstag, 28. September 2023, zur Primetime im ZDF erstmals ausgestrahlt. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Donnerstag, 28.09.2023 um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ in der Mediathek?

Ungeduldige Zuschauer haben Glück: Für „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ gilt online first. Die Komödie ist bereits seit 07.09.2023 als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort bleibt er zudem im Anschluss noch ein Jahr lang abrufbar.

Worum geht es in „Merz gegen Merz – Hochzeiten“?

Nach der Scheidung bleiben Anne und Erik im Wettkampf miteinander. Dabei scheint Anne im Vorrennen zu sein, denn sie hat sich einen jüngeren Lover geangelt. Für Erik steht eine Doppelhochzeit in der Familie an: Sein Sohn Leon will heiraten und plant eine gemeinsame Feier mit Oma Renate und Opa Günter, die ihr Ehejubiläum mit einer Goldenen Hochzeit zelebrieren wollen. Geheiratet wird wie damals: in der Gartenlaube.

Erik will sich an so einem großen Tag natürlich im besten Licht präsentieren und greift zu ungewöhnlichen Mitteln bei der Suche nach einem Partner. Doch nicht nur er hat seine Schwierigkeiten: Leon behauptet erfolgreich sein Medizinstudium aufgenommen zu haben. Problem ist nur: Er ist bereits zweimal durchs Physikum gefallen. Wegen des Familiendrucks hält er das auch vor seinen Eltern, die das Studium finanzieren, geheim. Doch nicht nur die behält er im Unklaren.

Währenddessen sorgt Annes Vater Ludwig für Unruhe im Pflegeheim, und jedes Mal müssen Anne und Erik anrücken – um eine Standpauke von der Pflegedienstleitung abzubekommen. Maria hingegen versucht sich ein neues Leben, ohne Ludwig aufzubauen. Doch das schlechte Gewissen bleibt. Auf der Doppelhochzeit – zwischen Kartoffelsalat, Ludwigs musikalischer Einlage, einem Notarzteinsatz und einer ungeplanten Annäherung zwischen Anne und Erik – kommt es schließlich zum großen Showdown.

Erik (Christoph Maria Herbst, l.) und Anne (Annette Frier) würden sich am liebsten aus dem Weg gehen, doch die gemeinsame Pflege von Ludwig (Michael Wittenborn) zwingt das ungleiche Paar zur Zusammenarbeit.

© Foto: ZDF/Martin Valentin Menke

Die Besetzung von „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ im Überblick

Christoph Maria Herbst und Annette Frier übernehmen wie in der Serie die Hauptrollen des Ehepaars Merz. Wer ist sonst noch im Cast von „Merz gegen Merz – Hochzeiten“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Christoph Maria Herbst – Erik Merz

Annette Frier – Anne Merz

Philip Noah Schwarz – Leon

Michael Wittenborn – Ludwig

Claudia Rieschel – Maria

Bernd Stegemann – Günter

Carmen-Maja Antoni – Renate

Süheyla Ünlü – Soraya

Shermin Bauer – Dila

Rio Zimmer – Amon

Nikolaus Benda – Jonas

Yasemin Cetinkaya – Laura

Alexandra von Schwerin – Silvia

Elmar Gutmann – Helmut

Alexandra Schalaudek – Frau Gräfe

Davina Donaldson – Frau Dr. Salehi

Tanja Schleiff – Frau Steilmann

Wann und wo wurde „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ gedreht?

Der Film zur beliebten „Merz gegen Merz“-Serie wurde von Februar bis März 2023 gedreht. Als Drehort dienten Köln und die Umgebung. Genaueres war vorab nicht bekannt.