Menderes Bagci ist durch seine Teilnahme an der Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt geworden. Jahr für Jahr sorgte er mit schräger Stimme und Michael-Jackson-Look für Lacher. Dabei bewies er ordentliches Durchhaltevermögen: Insgesamt 15 Mal versuchte er sein Glück und wurde dadurch zur echten Casting-Legende. Danach wurde es ruhig um den Entertainer, bis er an der zehnten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ teilnahm und von den Zuschauern zum „Dschungelkönig“ gewählt wurde. Ab Mitte November 2022 nimmt er nun an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil.

Doch was ist über den Reality-Star bekannt? Wie tickt er privat? Hat er eine Freundin? In diesem Porträt findet ihr alles, was ihr über den Entertainer wissen müsst.

Menderes Bagci im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram und Co.

Hier findet ihr die wichtigsten Fakten zu Menderes Bagci auf einen Blick:

Name: Menderes Bagci

Menderes Bagci Beruf: Sänger, Realitystar

Sänger, Realitystar Geburtstag: 13.11.1984

13.11.1984 Alter: 38 Jahre

38 Jahre Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Geburtsort: Langenfeld in Nordrhein-Westfalen

Langenfeld in Nordrhein-Westfalen Wohnort: Langenfeld

Langenfeld Größe : 1,77m

: 1,77m Beziehungsstatus: Single

Single Kinder: keine

keine Instagram: menderesbagci

Menderes Bagci nimmt an „Promi Big Brother“ 2022 teil

Menderes Bagci nimmt ab dem 18. November 2022 an der Jubiläumsstaffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ teil. Über seine Teilnahme verrät er, dass er ziemlich nervös sei: „Keine Privatsphäre zu haben, das wird nicht einfach für mich. Denn es beobachten dich ja nicht nur die Kameras, sondern auch deine Mitbewohner. Und privat verbringe ich einfach viel Zeit alleine mit mir selbst.“ Normalerweise kennt man den 38-Jährigen als ruhig und zurückgezogen, doch dazu verrät er: „Ich bin eher kein Alphatier. Aber wenn es drauf ankommt und kein anderer möchte, kann ich auch das Ruder übernehmen.“

24-stündiger Beobachtung durch 110 Kameras in dem berühmt-berüchtigten TV-Container.

Menderes Bagci wurde durch „DSDS“ bekannt

Seit der ersten „DSDS“-Staffel im Jahr 2002 durfte kein Geringerer als Menderes Bagci fehlen. Im Casting sang er den Titel „I Can’t Let You Go“ von Usher und erhielt von der Jury rund um Dieter Bohlen vier Mal ein Nein. Doch der Entertainer ließ nicht locker und besuchte seitdem Jahr für Jahr die nachfolgenden Staffeln des Casting-Formates. Seine ersten Erfolge feierte er 2011 und 2012, als er es zum ersten Mal in den Recall schaffte. Dort schied er jedoch wieder aus. In den nachfolgenden Jahren versuchte es der heute 38-Jährige immer wieder – doch vergebens. Während seiner elften Teilnahme erreichte Menderes sogar die zweite Runde des Recalls und schaffte es unter die Top 33. In der 15. Staffel trat der Entertainer außer Konkurrenz an, denn die Altersbeschränkung von 30 Jahren ließ ihn nicht mehr offiziell teilnehmen. Obwohl es für Menderes bei „Deutschland sucht den Superstar“ nicht zum großen Erfolg kam, hat er sich durch seine konstante Teilnahme einen echten Namen gemacht und blieb somit dem breiten Publikum im Gedächtnis.

Menderes Bagcis Karriere: „Dschungelcamp“, „Popstars“, Ballermann & Co.

Nachdem sich der Entertainer bei „DSDS“ als Michael-Jackson-Imitator zeigte, wagte er weitere TV-Auftritte. So nahm er 2004 und 2009 an „Popstars“ teil, erreichte die zweite Runde und schied danach aus. Für die RTL-Sendung „Mitten im Leben“ arbeitete er als Animateur auf Kreta, bis er dann 2010 in der Pseudo-Doku-Soap „mieten, kaufen, wohnen“ von VOX auf Wohnungssuche war. Danach trat er mit Partyschlagern am Ballermann im Mega-Park auf und produziert seine eigenen Songs. Bis heute ist Menderes auf Palma de Mallroca ein gefeierter Star bei den Schlager-Gästen. Ebenfalls wird er für Privatfeiern, Hochzeiten und Discotheken gebucht. Im Jahr 2016 nahm er an der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil und ging als Sieger hervor. Seit 2019 tritt Menderes in unregelmäßigen Abständen in der Sendung „Neo Magazin Royale“ und deren Nachfolger „ZDF Magazin Royale“ auf.

Hat Menderes Bagci eine Freundin?

Über das Privatleben des „Promi Big Brother“-Teilnehmers ist nicht viel bekannt. Obwohl er sich in den Medien für nichts zu schade ist, weiß man kaum etwas über sein Liebesleben. Im Jahr 2019 sagte er gegenüber „tvmovie“, dass er noch nie eine Freundin hatte. Damals spekulierte man jedoch, dass er beim Dreh seines Musikvideos „Wir feiern den Sommer“ Elena kennenlernte, die an seiner Seite im Clip zu sehen ist. „Wir hatten eine sehr tolle Zeit, ich habe die Zeit sehr genossen. Ich finde die ganz toll und sie ist sehr lustig drauf und sehr sympathisch“, verriet Menderes im Gespräch mit RTL. Danach trennten sich die Wege der beiden. Seitdem ist über eine Frau an der Seite des 38-Jährigen nichts bekannt.

Menderes Bagci spricht über seine schwere Kindheit

Im Gegensatz zum Reality-Star steht seine Familie nicht im Rampenlicht. Das könnte an seiner schweren Vergangenheit liegen. 2022 verriet er in einem Interview mit „rollingplanet.de“: „Meine Kindheit war nicht gerade sehr einfach. Nachdem sich meine Eltern haben scheiden lassen, ich war vier Jahre alt, habe ich bis zu meinem zehnten Lebensjahr bei meiner Mutter gelebt. Danach, so hatte es das Gericht entschieden, sollte ich bei meinem Vater leben.“ Zu dieser Zeit habe er sich nicht wohlgefühlt. 2008 verstarb sein Vater.

Menderes Bagci leidet an unheilbarer Krankheit

Trotz guter Laune und einem fröhlichen Menderes versteckt sich hinter der Fassade eine traurige Seite. Diese bekamen die Zuschauer 2016 bei „Das Dschungelcamp“ zu Gesicht. In der Show sprach Menderes erstmals über seine Krankheit: Er leidet seit Jahren an Colitis ulcerosa. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Schleimhaut im Dickdarm, die zu Geschwüren führen kann. Von der Krankheit lässt sich der Entertainer jedoch nicht abbringen und geht seinen Karriere-Weg gekonnt weiter.

Menderes Bagci: Was ist über sein Vermögen bekannt?

Bereits eine Vielzahl an TV- wie auch Ballermann-Auftritten liegen hinter dem Reality-Star. Da er sich mit der Zeit einen Namen im deutschen Show-Business gemacht hat, ist er ein gern gesehener Gast in Fernsehsendungen. Die Seite „dasvermoegen“ will herausgefunden haben, dass das Vermögen des 38-Jährigen bei rund 500.000 Euro liegt. Genaueres ist dazu jedoch nicht bekannt.

Ist Menderes Bagci auf Instagram?

Dass Menderes Bagci eine Frohnatur ist, sieht man auf seiner offiziellen Instagram-Seite. Rund 78.000 Menschen folgen dem Entertainer (Stand: November 2022). Mit ihnen teilt er Einblicke in sein Schlager-Leben: So lässt er sich in der MK Arena an der Playa de Palma fotografieren, zeigt sich in ganz Deutschland auf den großen Schlager-Bühnen und tritt neben Ballermann-Größen wie Ecki, Isa Glücklich und Co. auf.