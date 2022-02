Am Donnerstagabend stehen im ZDF wieder große Diskussionen an: Maybrit Illner lädt am 03.02.2022 verschiedene Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Medien und Gesellschaft zum Polittalk in ihr Studio. In „Maybrit Illner“ geht es wie immer um ein aktuelles Thema: dieses Mal um den Russland-Ukraine-Konflikt.

Worüber wird genau gesprochen? Wer sind die Gäste? Gibt es die Folge in der Mediathek? Hier klären wir alle Fragen zur aktuellen Sendung im ZDF.

„Maybrit Illner“ heute: Thema am 03.02.22

In der aktuellen Ausgabe von „Maybrit Illner“ geht es am 03.02.2022 um ein aktuelles Thema, das Deutschland und die Welt beschäftigt. Das Thema lautet: „Putin-Versteher oder Amerika-Freund – Deutschland zwischen den Fronten?“

„Maybrit Illner“ heute: Gäste am 03.02.22

Die Gäste bei „Maybrit Illner“ debattieren kontrovers, oft wird leidenschaftlich um Lösungen gerungen. In dieser Folge sind sechs Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen im Studio.

Wer die Gäste am 03.02.2022 sind, seht ihr hier:

Omid Nouripour (B‘90/Die Grünen, designierter Parteivorsitzender)

(B‘90/Die Grünen, designierter Parteivorsitzender) Martin Schulz (SPD, ehemaliger Präsident EU-Parlament)

(SPD, ehemaliger Präsident EU-Parlament) Norbert Röttgen (CDU, Außenpolitiker)

(CDU, Außenpolitiker) Kateryna Mishchenko (ukrainische Verlegerin)

(ukrainische Verlegerin) Wladislaw Below (russischer Europa-Experte)

(russischer Europa-Experte) Ulrike Franke (European Council on Foreign Relations)

„Maybrit Illner“: Sendetermine, Sendezeit, Mediathek

donnerstags um 22:15 Uhr im ZDF. Wer eine Folge verpasst, kann sich die einstündige Sendung nachträglich auch noch als Stream in der ZDF Mediathek ansehen. Die Talk-Sendung „Maybrit Illner“ läuft immerumim. Wer eine Folge verpasst, kann sich die einstündige Sendung nachträglich auch noch als