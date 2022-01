Am Donnerstagabend wird im ZDF wieder kontrovers debattiert: Maybrit Illner lädt auch am 20.01.2022 verschiedene Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Medizin und Medien zum Polittalk in ihr Studio. Mit ihnen spricht sie in „Maybrit Illner“ zu einem aktuellen Thema der Woche – und natürlich liegt der Fokus auch an diesem Abend auf dem allgegenwärtigen Thema Corona.

Worum geht es heute genau? Wer sind die Gäste? Gibt es die Folge in der Mediathek? Hier klären wir alle Fragen zur aktuellen Sendung im ZDF.

„Maybrit Illner“ heute: Thema am 20.01.22

In der aktuellen Ausgabe von „Maybrit Illner“ geht es am 20.01.2022 um das allgegenwärtige Thema, das Deutschland und die Welt beschäftigt: Corona. Das Thema lautet: „Mit Omikron leben: Konzept oder Kapitulation?“

Die Omikron-Welle rollt über Deutschland, wir verzeichnen über 100.000 Neuinfektionen an einem Tag. Die Meinungen gehen auseinander: Das Robert Koch-Institut (RKI) sieht eine „neue Phase der Pandemie“, Christian Drosten eine „Chance“. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder deutet eine Abkehr vom strengen Kurs an. Tatsächlich ein tragfähiges Konzept – oder eher eine Kapitulation?

„Maybrit Illner“ heute: Gäste am 20.01.22

Die Gäste bei „Maybrit Illner“ debattieren kontrovers, oft wird leidenschaftlich um Lösungen gerungen. Auch in dieser Folge sind fünf Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen im Studio.

Wer die Gäste am 20.01.2022 sind, seht ihr hier:

Markus Söder , CSU, Ministerpräsident Bayern

, CSU, Ministerpräsident Bayern Franziska Giffey , SPD, Regierende Bürgermeisterin Berlin

, SPD, Regierende Bürgermeisterin Berlin Jonas Schmidt-Chanasit , Virologe, Universität Hamburg

, Virologe, Universität Hamburg Clemens Wendtner , Immunologe und Infektiologe, München

, Immunologe und Infektiologe, München Anna Clauß, „Spiegel“-Autorin

„Maybrit Illner“: Sendetermine, Mediathek, Stream

donnerstags um 22:15 Uhr im ZDF. Wer eine Folge verpasst, kann sich die einstündige Sendung nachträglich auch noch als Stream in der ZDF Mediathek ansehen. Die Talk-Sendung „Maybrit Illner“ läuft immerumim. Wer eine Folge verpasst, kann sich die einstündige Sendung nachträglich auch noch als