Die Talkshow „Maybrit Illner“ gehört seit einigen Jahren fest ins ZDF-Programm. Immer donnerstags lädt die Moderatorin verschiedene Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, Medien und Gesellschaft zur Diskussion über ein aktuelles Thema in ihr Studio ein. So auch am 12.05.2022.

Wie lautet das Thema ?

? Wer sind die Gäste ?

? Gibt es die Folge in der Mediathek?

Alle Infos zur aktuellen Sendung findet ihr hier im Überblick.

„Maybrit Illner“ heute: Thema am 12.5.22

In der aktuellen Ausgabe von „Maybrit Illner“ geht es am 12.05.2022 wieder um ein aktuelles Thema, das Deutschland und die Welt beschäftigt. Das Thema lautet: „Krieg, Corona, Inflation – eine Krise zu viel?“

„Maybrit Illner“ heute: Gäste am 12.5.22

Die Gäste bei „Maybrit Illner“ debattieren kontrovers, oft wird leidenschaftlich um Lösungen gerungen. In dieser Folge sind fünf Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen im Studio.

Wer die Gäste am 12.05.2022 sind, seht ihr hier:

Christian Lindner (FDP, Bundesfinanzminister)

Yasmin Fahimi (DGB-Vorsitzender)

(DGB-Vorsitzender) Karl Haeusgen (Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)

(Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) Veronika Grimm („Wirtschaftsweise“)

(„Wirtschaftsweise“) Matthias Grenzer (Bäckermeister aus Rostock)

„Maybrit Illner“: Sendetermine, Sendezeit, Mediathek

donnerstags um 22:15 Uhr im ZDF. Wer eine Folge verpasst, kann sich die einstündige Sendung nachträglich auch noch als Stream in der ZDF Mediathek ansehen. Die Talk-Sendung „Maybrit Illner“ läuft immerumim. Wer eine Folge verpasst, kann sich die einstündige Sendung nachträglich auch noch als