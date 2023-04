In der Regel einmal pro Woche lädt Maybrit Illner zum gleichnamigen Polittalk beim ZDF. Dann empfängt die Journalistin Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Studio. Mit ihnen spricht sie über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 27.04.2023.

Die Gäste und Themen von „Maybrit Illner“ am 27.04.23

In jeder Sendung von „Maybrit Illner“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Am 27.4.2023 geht es um das Thema: „Protest, Verbote, Bürger-Frust – scheitert die Ampel am Klimaschutz?“

Ob die Methoden der "Letzten Generation" geeignet sind, Menschen für die Anliegen der Klimabewegung zu gewinnen, ist fraglich. Denn viele Leute sind mit dem Klimaschutz mittlerweile überfordert. Jedenfalls so, wie ihn die Ampel plant, zum Beispiel beim Heiz-Gesetz vom grünen Wirtschaftsminister Habeck: Verbote, Fristen, Verordnungen – Kosten und Machbarkeit ungeklärt. Nicht nur die Opposition sieht das so, auch die FDP kritisiert den Gesetzentwurf der eigenen Regierung. Scheitert die Ampel am Klimaschutz? Ist das, was sie plant, zu viel, zu wenig oder einfach nur schlecht durchdacht? Braucht es für einen besseren Klimaschutz Protest, wie den der "Letzten Generation"?

Und das sind die Gäste zu diesem Thema:

Kevin Kühnert - SPD-Generalsekretär

- SPD-Generalsekretär Alexander Dobrindt - CSU-Landesgruppenchef

- CSU-Landesgruppenchef Carla Rochel - Sprecherin "Letzte Generation"

- Sprecherin "Letzte Generation" Karen Pittel - Wirtschaftswissenschaftlerin

- Wirtschaftswissenschaftlerin Robin Alexander - stellvertretender "Welt"-Chefredakteur.

Die Sendetermine und Wiederholungen von „Maybrit Illner“ in dieser Woche

Die Sendung „Maybrit Illner“ läuft in der Regel erstmals am Donnerstagabend im ZDF. Das sind alle Ausstrahlungstermine in dieser Woche:

27.04.23 um 22.15 Uhr im ZDF

28.04.2023 um 16 Uhr bei Phoenix

„Maybrit Illner“ in der ZDF-Mediathek

Wer die Sendung zum TV_Ausstrahlungstermin verpasst hat, findet sie natürlich auch in der ZDF-Mediathek

Einschaltquoten von „Maybrit Illner“

Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ erzielt 2022 einen Marktanteil von 14,5 Prozent und war damit auch in diesem Jahr stark nachgefragt. Insgesamt sahen im Schnitt 2,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die 39 regulären "maybrit illner"-Ausgaben in diesem Jahr. Hinzu kamen vier "maybrit illner spezial"-Ausgaben, am 24. und 27. Februar sowie am 6. März 2022 zum Krieg in der Ukraine und am 1. Dezember 2022 zur Situation in Iran.