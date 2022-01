Max Kruse ist ein deutscher Fußballspieler, der bereits für zahlreiche Vereine gespielt hat. Seit August 2020 steht er bei dem Bundesligisten 1. FC Union Berlin unter Vertrag. Des Weiteren gehörte er bereits zu dem Kader der deutschen Nationalmannschaft. Neben seiner Karriere als Fußballer war Max Kruse auch schon häufig wegen diversen Skandalen in den Schlagzeilen. Im Januar 2022 tritt er außerdem bei „Schlag den Star“ gegen den Schauspieler Frederick Lau an.

Doch wie tickt der Fußballspieler eigentlich privat? Hat er eine Freundin und Kinder? Und wie hoch ist sein Gehalt? Wir haben Max Kruse genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Instagram-Account bis hin zu seinem Vermögen findet ihr hier.

Max Kruse Steckbrief: Alter, Größe, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu dem Fußballspieler im Überblick:

Name: Max Bennet Kruse

Max Bennet Kruse Beruf: Fußballspieler

Fußballspieler Geburtstag: 19. März 1988

19. März 1988 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Sternzeichen: Fische

Fische Größe: 1,80 m

1,80 m Geburtsort: Reinbek

Reinbek Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: Verheiratet mit Dilara Mardine

Verheiratet mit Dilara Mardine Kinder: Einen Sohn (Lauro Maxim)

Einen Sohn (Lauro Maxim) Instagram: max.kruse10

Max Kruse tritt bei „Schlag den Star“ an

Max Kruse tritt am 29. Januar 2022 live auf ProSieben bei „Schlag den Star“ in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegen den Schauspieler Frederick Lau an, der bekennender BVB-Fan ist. Davon lässt der Profi-Kicker sich jedoch nicht einschüchtern, denn er will „Schlag den Star“ im Sturm gewinnen und lässt dabei keine Zweifel an seinem Siegeswillen offen. „Eins kann ich dir sagen, Frederick: Das wird kein Freundschaftsspiel!“, so Kruse in einem Interview mit ProSieben. Der Gewinner des Duells erhält am Ende eine Siegprämie von 100.000 Euro.

Max Kruse: Hochzeit mit Freundin Dilara

Max Kruse ist seit knapp einem Jahr mit seiner Freundin Dilara Mardine liiert. Kennengelernt haben die beiden sich nach seinem Wechsel zum 1. FC Union Berlin in Berlin. Mittlerweile leben sie gemeinsam in der Hauptstadt.

Im Juli 2021 machte der Stürmer seiner Freundin nach dem Sieg eines Fußballspiels bei den Olympischen Spielen live im TV einen Heiratsantrag. Da Dilara bei dem Spiel in Japan nicht dabei, sondern zu Hause in Berlin war, trug Kruse ein T-Shirt mit der Aufschrift „Ich habe eine Nachricht für meine Freundin. Ich liebe dich sehr. Willst du mich heiraten?“ Kurz darauf antwortete Dilara ihm bei Instagram mit „Ja!“. Im Dezember 2021 heiratete das Paar.

Max Kruse: Sohn Lauro Maxim

Im Jahr 2011 erblickte Max Kruses Sohn Lauro Maxim das Licht der Welt, welcher seit einigen Jahren mit seiner Mutter in Florida lebt. Die Mutter von Lauro Maxim hält ihr Leben aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb es keine Informationen über sie gibt. Der 10-Jährige möchte jedoch trotz allem in die Fußstapfen seines Vaters treten, sodass er bereits bei den Dutch Lions in der USA spielt.

Max Kruse ist Stürmer beim 1. FC Union Berlin

Seit dem Beginn seiner Karriere war Max Kruse in zahlreichen Vereine, wie etwa Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Nachdem er in der Saison 2019/20 für den türkischen Verein Fenerbahce Istanbul spielte, kehrte der Stürmer zur Saison 2020/21 in die Bundesliga zurück und schloss sich dem 1. FC Union Berlin an. Sein Debüt für den Verein gab er am 1. Spieltag bei der 1:3-Niederlage gegen den FC Augsburg. Bereits am 3. Spieltag der Saison befand sich Max Kruse erstmals in der Startelf des 1. FC Union Berlins. Beim 5:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld am 7. Spieltag war er an den ersten drei Toren beteiligt und traf per Elfmeter zum 4:0. Damit stellte er den Bundesliga-Rekord des ehemaligen Fußballers Hans-Joachim Abel ein, der ebenfalls insgesamt 16 Strafstöße mit einer 100-Prozent-Quote erzielte. Beim 1. FC Union Berlin konnte Max Kruse bisher insgesamt 19 Tore in 45 Spielen erzielen (Stand Januar 2022).

Max Kruse in der deutschen Nationalmannschaft

2013 wurde Max Kruse von Joachim Löw in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen. Sein Länderspieldebüt gab er beim 4:2-Sieg im Testspiel gegen Ecuador. Sein erstes Länderspieltor erzielte der Stürmer schließlich in Washington bei der 3:4-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten. Im Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2014 fehlte Max Kruse jedoch, obwohl er in der Saison 2013/14 europaweit die meisten Torchancen vorgelegt hatte. Im Oktober 2015 erzielte er außerdem den Siegestreffer gegen Georgien durch den sich die deutsche Nationalmannschaft als Gruppenerster für die Europameisterschaft 2016 qualifizierte.

Nach zwei Vorfällen außerhalb des Fußballbetriebes wurde Max Kruse im März 2016 von Bundestrainer Joachim Löw aus dem Kader der Natinalmannschaft gestrichen.

Max Kruse: Gehalt und Vermögen

Seit Max Kruse beim 1. FC Union Berlin spielt, wird sein Gehalt laut der Internetseite „fußballtransfers.com“ auf rund 2,4 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Offizielle Angaben zu seinem gesamten Vermögen gibt es im Moment jedoch nicht. Sobald Informationen dazu veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Max Kruse: Skandale

Neben seiner Karriere als Fußballer war Max Kruse auch schon häufig wegen diversen Skandalen in den Schlagzeilen. Seit 2014 nimmt er während der Sommerpause regelmäßig an renommierten Pokertunieren teil. Im Oktober 2015 kam Kruse in einem Berliner Taxi Bargeld in Höhe von 75.000 Euro abhanden, vermutlich in Zusammenhang mit seinen Pokerspielen. Der Fußballer erstattete daraufhin Anzeige gegen Unbekannt. Sein damaliger Verein VfL Wolfsburg belegte ihn infolgedessen wegen unprofessionellen Verhaltens mit einer Geldstrafe.

Außerdem gab es im März 2016 in einem Berliner Club, in welchem Max Kruse seinen Geburtstag feierte, einen Disput mit einer Reporterin der „Bild“-Zeitung, die ihn ohne seine Erlaubnis fotografiert hatte. Daraufhin wurde er aus dem Kader der Nationalmannschaft gestrichen und verpasste infolgedessen auch die Europameisterschaft 2016.