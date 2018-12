Game of Thrones Mattepainter: Digitale Handwerker mit Vision

Eine Szene, die in „Game of Thrones“ nie gezeigt, die aber in Gesprächen zwischen Lord Stannis und Ser Davos erwähnt wurde: „The Siege of Storm’s End“ – die Belagerung des Stammsitzes der Familie Baratheon. Am Computer gemalt von Marco Wilz. © Foto: Illustration: Marco Wilz

Stuttgart / Claudia Reicherter

Früher hieß das, was Marco Wilz, Claudio Pilia und Sven Sauer machen, „Kulissenmaler“. Für Tricks in Filmen wurde auf Glas gemalt, das man vor die Kameralinse hielt und abfilmte. In der heutigen globalisierten Welt bezeichnet den Beruf des Böblingers, des Stuttgarters und des Berliners der englische Begriff „Mattepainting“. „Auf Deutsch übersetzt ist ein Mattepainter ein digitaler Kulissenbauer“, sagt Marco Wilz. Und betont: „Ich bin kein Künstler, ich bin ein Handwerker.“

Ihm stehe ein „großer Handwerkskasten“ zur Verfügung, den er bediene. Mit dem Ziel, „den Kundenwunsch in künstlerische Realität zu übersetzen“. Insofern sieht er sich auch als Vermittler „zwischen der abstrakten Vorstellung des Kunden und der Zuschauervision“.

Denn die digitalen Kulissen, an denen Wilz, Pilia und Sauer seit Jahren bauen, inspizieren geschätzt 200 Millionen Menschen weltweit: Seit der zweiten Staffel wirkt Wilz an Landschaften, Burgen und Stadtansichten der sechsfach Emmy-prämierten TV-Serie „Game of Thrones“ mit, Pilia ist etwa für die Stadt Tyrosh zuständig, von Sauer ist „in Dragonstone, Harrenhal und King’s Landing viel Liebe hineingeflossen“.

Die Qualitätskriterien der US-Produktionsfirma HBO sind hoch: Zwei bis drei Monate arbeitet Wilz an einer Einstellung für fünf bis sieben Sekunden Bewegtbild. Generell gilt: „Wenn man unsere Arbeit nicht sieht, dann haben wir sie gut gemacht“, erklärt der 44-Jährige. Pilia sagt über seine Arbeit an der freien Stadt Tyrosh auf dem Fantasy-Kontinent Essos: Die größte Herausforderung war, die Flächen, Bauelemente und die vielen Details so zusammenspielen zu lassen, dass alles harmoniert und dabei natürlich wirkt. „Dafür habe ich viel Zeit in die Recherche und in die sorgfältige Planung investiert“, sagt der Stuttgarter, der schon mit 13 am Grafiktablet Mangas gezeichnet und später Kunst studiert hat.

Mattepainter arbeiten am Computer mit zweidimensionalen sowie 3-D-Programmen, bevor im „Compositing“ Real- und Trickfilm zusammengefügt werden. Teamarbeit also, jeder hat eine andere Spezialisierung.

Wilz haben es vor allem Burgen angetan. Weil die real heute kaum mehr gebaut werden und er schon in den 90er-Jahren Filme drehte, hat der Böblinger nach dem Abi in Murrhardt und dem Architektur-Studium in München ein zweites Studium an der German Film School in Berlin angehängt: Filmeffekte, drei Jahre lang. „Mit den 3-D-Programmen habe ich entdeckt, wie toll das ist, wenn man machen kann, was man will, sich nicht an Pläne halten muss.“ Seit 2004 macht er „VSX“, visuelle Spezialeffekte, erst freiberuflich, später wie Pilia für Pixomondo in Frankfurt, die für die Drachen in „Game of Thrones“ zuständig sind, und aktuell für Mackevision in Stuttgart.

Jetzt aber werden aus den Angestellten Künstler: Zusammen mit 41 weiteren digitalen Handwerkern aus aller Welt, die hinter den „GoT“-Kulissen stehen, zeigen Sauer, Wilz und Pilia bei „Unseen Westeros“ ihre eigenen Bilder von der Vorgeschichte der den Filmen zugrundeliegenden Saga „Das Lied von Eis und Feuer“ von George R.R. Martin. „Unseen“ bedeutet „noch nie gesehen“, und „Westeros“ heißt der fiktive Kontinent, auf dem ein Großteil der Handlung des Drachen-Epos spielt. „Viele Künstler haben sich die Motive vorgenommen, die sie schon immer in der Serie sehen wollten, aber nie aufgetaucht sind“, erklärt Ausstellungs-Kurator Sven Sauer.

50 neue Orte in Staffel acht

Marco Wilz hat dafür die Belagerung der Festung „Storm’s End“ ins Bild gesetzt, die in den sieben Staffeln nur in einem Dialog evoziert wurde. Claudio Pilia zeigt eine 3-D-Präsentation und Sauer das große Turnier von Harrenhal. „Ich wollte sehen, wie die größte Burg des Kontinents vor der Fertigstellung ausgesehen hat – kurz bevor sie vom Drachenfeuer eingeschmolzen wurde“, erklärt der 41-jährige gebürtige Groß-Gerauer. Und gibt einen Einblick in seine aktuelle Arbeit für die von vielen sehnlichst erwartete achte und letzte Staffel von „Game of Thrones“: Die Locations wurden Staffel zu Staffel weiterentwickelt. Jetzt sei er „gespannt auf die Reaktion der Fans auf die 50 neuen Locations, die wir nun bereits seit drei Jahren entwickeln“.

Wilz, als Fan der Buchvorlagen von der stark actionlastigen TV-Staffel sieben etwas enttäuscht, glaubt, auch die achte werde „ein einziges Actionfeuerwerk“. Jedoch bekommen er und seine Kollegen nie das gesamte Drehbuch zu sehen. „Normalerweise arbeiten wir noch an den letzten Folgen, während die ersten schon ausgestrahlt werden.“