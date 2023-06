„Markus Lanz“ ist seit vielen Jahren ein absoluter Dauerbrenner im ZDF-Programm. Am 3. Juni 2008 also vor 15 Jahren startet das Format. Moderator Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in seinem Studio. Mit ihnen spricht er über aktuelle Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am Donnerstag, 01.06.2023. Die Talkshowist seit vielen Jahren ein absoluter Dauerbrenner im-Programm. Am 3. Juni 2008 also vor 15 Jahren startet das Format. Moderator Markus Lanz begrüßt dreimal pro Woche wechselndeaus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in seinem Studio. Mit ihnen spricht er über aktuelle, die Deutschland und die Welt bewegen. So auch am

Die Gäste und Themen von „Markus Lanz“ am 01.06.23

In jeder Sendung von „Markus Lanz“ sind Gäste im Studio, die über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen sprechen. Wer am aktuellen Abend zu Gast ist, wird immer nachmittags vor der Sendung bekannt gegeben.

Die Gäste und Themen am 01.06.2023 im Überblick:

Thorsten Frei (Politiker): Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion spricht über die Spaltung der Gesellschaft, den Umgang mit Klimaprotestlern und die klimapolitischen Konzepte der Union.

(Publizist): Er analysiert die Oppositionsarbeit der Union, die Gründe für die hohen Umfragewerte für die AfD sowie die gesellschaftliche Debatte um den Klimaschutz. Luisa Neubauer (Klimaaktivistin): Die Fridays for Future-Aktivistin erläutert, wie ihre Bewegung auf die Aktionen der Klimakleber der "Letzten Generation" blickt. Zudem spricht sie über ihre politischen Forderungen.

15 Jahre Markus Lanz - Jubiläums-Talk am 1. Juni 2023

Am 3. Juni 2008 startete "Markus Lanz" im ZDF – nun feiert die Talkshow am Donnerstag, 1. Juni 2023, 23.15 Uhr, Jubiläum. Das Format hat in 15 Jahren eine Wandlung erfahren. Aus einer Unterhaltungssendung mit einem bunten Gäste- und Themenmix, in der Showstars ebenso Platz fanden, wie Fußballlegenden, Weltreisende und gesellschaftspolitische Persönlichkeiten, ist eine nachgefragte politische Talkshow geworden. „Es geht darum, den Menschen etwas Substanzielles zu vermitteln“, sagt Markus Lanz zur Zielsetzung seines Gesprächsformats. „Unsere Sendung ist immer öfter auch ein wenig Volkshochschule. Ich will Dinge kennen lernen und besser verstehen.“

Die Sendetermine von „Markus Lanz“ in dieser Woche

Wie gewohnt läuft die Talkshow „Markus Lanz“ auch in dieser Woche dreimal. Die Folgen werden in der Regel vorab aufgezeichnet. Das ZDF sendet diese dann immer im Spätprogramm. Zu besonderen Anlässen gibt es auch Live-Sendungen.

Die Sendetermine samt Uhrzeit in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 30.05.2023, um 22:40 Uhr

Mittwoch, 31.05.2023, um 23:15 Uhr

Donnerstag, 01.06.2023, um 23:15 Uhr

„Markus Lanz“ in der ZDF-Mediathek

Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sie online noch nachträglich anschauen: In der ZDF-Mediathek stehen die alten Folgen als Wiederholung zum Stream bereit.

Das ist Markus Lanz im Porträt