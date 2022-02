Auch in der neuen Woche wird bei „Markus Lanz“ im ZDF über aktuelle Themen diskutiert. Am Dienstag, 22.02.2022, lädt der Moderator wieder neue Gäste aus den Bereichen Politik, Medien und Gesellschaft in seine Sendung ein.

„Markus Lanz“ heute: Thema am 22.2.22

In jeder Ausgabe von „Markus Lanz“ geht es um ein aktuelles und gesellschaftlich relevantes Thema oder auch mehrere. Am 22.02.2022 spricht der Moderator mit seinen Gästen über diese Themen:

Russland-Ukraine-Konflikt

Außenpolitik Deutschlands und der NATO

Putins Politik

„Markus Lanz“ heute: Gäste am 22.2.22

Wer am 22.02.2022 im Studio dabei ist und wer über welches Thema spricht, seht ihr hier:

Kevin Kühnert (Politiker): Der SPD-Generalsekretär nimmt Stellung zur Eskalation in Osteuropa und zu möglichen Reaktionen des Westens auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine.

(Politiker): Der SPD-Generalsekretär nimmt Stellung zur Eskalation in Osteuropa und zu möglichen Reaktionen des Westens auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Robin Alexander (Journalist): Der stellvertretende „Welt“-Chefredakteur analysiert die Außenpolitik Deutschlands und der NATO in der Ukraine-Krise sowie die Russland-Haltung der SPD und das Wirken von Kanzler Scholz.

(Journalist): Der stellvertretende „Welt“-Chefredakteur analysiert die Außenpolitik Deutschlands und der NATO in der Ukraine-Krise sowie die Russland-Haltung der SPD und das Wirken von Kanzler Scholz. Gabriele Krone-Schmalz (Autorin): Die frühere ARD-Moskaukorrespondentin skizziert den Wandel Russlands unter der Regentschaft Putins. Über den Kreml-Chef sagt sie: „Er ist ein knallharter Stratege.“

(Autorin): Die frühere ARD-Moskaukorrespondentin skizziert den Wandel Russlands unter der Regentschaft Putins. Über den Kreml-Chef sagt sie: „Er ist ein knallharter Stratege.“ Gwendolyn Sasse (Politologin): Die Leitern des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien in Berlin zieht die historischen Linien nach, die zum Ukraine-Russland-Konflikt geführt haben.

„Markus Lanz“: ZDF-Mediathek

online noch nachträglich anschauen: In der Wiederholung zum Stream bereit. Wer die aktuelle Folge verpasst hat, kann sienoch nachträglich anschauen: In der ZDF Mediathek stehen die alten Folgen alszumbereit.

„Markus Lanz“: ZDF-Sendetermine

Wie gewohnt läuft die Talkshow „Markus Lanz“ auch in dieser Woche dreimal. Die Folgen werden immer wenige Stunden vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Das ZDF sendet diese dann immer im Spätprogramm ab 23 Uhr.

Die Sendetermine und Sendezeit in dieser Woche im Überblick:

Dienstag, 22.02.2022 um 22:50 Uhr

Mittwoch, 23.02.2022 um 00:00 Uhr

Donnerstag, 24.02.2022 um 23:15Uhr

