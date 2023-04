Fans von Marie Brand dürfen sich freuen: Die Reihe um die Kriminalhauptkommissarin wird im ZDF fortgesetzt. Am 8. April 2023 läuft die 33. Folge mit dem Titel „Marie Brand und die falsche Wahrheit“. Darin stirbt ein junger Mann bei einer wilden Partynacht. Seine Ex-Freundin kann sich am nächsten Morgen an nichts mehr erinnern...

Alle Infos zur Ausstrahlung, der Handlung sowie zu den Darstellern und Drehorten findet ihr hier im Überblick.

„Marie Brand und die falsche Wahrheit“: Sendetermine und Sendezeit

Die 33. Folge der beliebten Krimi-Reihe wird kurz vor Ostern zum ersten Mal im linearen Fernsehen ausgestrahlt. Im Anschluss wird der Film nicht wiederholt.

Der Sendetermin im Überblick:

Samstag, 08.04.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

„Marie Brand und die falsche Wahrheit“ vorab in der Mediathek sehen

Ungeduldige Zuschauer haben Glück: Für „Marie Brand und die falsche Wahrheit“ gilt online first. Der Krimi ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort bleibt er zudem im Anschluss noch ein Jahr lang abrufbar.

Worum geht es in „Marie Brand und die falsche Wahrheit“?

Nach ihrer Geburtstagsfeier findet Isabell Lauterbach ihren Ex-Freund Ben Thiele tot auf. Alle Erinnerungen an die Nacht sind ausgelöscht. In Isabells Blut wird neben Kokain auch Rohypnol festgestellt, die sogenannte Rape Drug. Kommt der Gedächtnisverlust von den K.-o.-Tropfen, oder wollte sie vergessen, dass sie ihn ermordet hat?

Marie Brand und Jürgen Simmel befragen die Partygäste. In den Fokus der Ermittler rückt Isabells beste Freundin Ella Wittmer. Doch nicht nur sie verschweigt den Ermittlern wichtige Informationen, um sich selbst zu schützen. Alle Beteiligten scheinen ein Geheimnis und ein Motiv zu haben. Die beiden Ermittler versuchen, die Tatnacht zu rekonstruieren. Als sie den entscheidenden Hinweis auf den Täter bekommen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, da der Mörder bereits sein nächstes Opfer in seinen Fängen hat.

Isabell Lauterbach (Anna-Lena Schwing, l.), Victor Holtmann (Florian Anderer, M.) und Jan Frehse (Ludger Bökelmann, r.) blicken auf den Stein, der durch eine Scheibe geflogen ist.

© Foto: ZDF / Guido Engels

Das ist die Besetzung von „Marie Brand und die falsche Wahrheit“

Gemeinsam mit Hinnerk Schönemann als Jürgen Simmel ermittelt Mariele Millowitsch als Marie Brand im neuesten Fall. Wer ist außerdem noch im Cast?

Die Besetzung im Überblick:

Mariele Millowitsch – Marie Brand

Hinnerk Schönemann – Jürgen Simmel

Anna-Lena Schwing – Isabell Lauterbach

Charlotte Krause – Ella Wittmer

Julian Weigend – Wolfgang Lauterbach

Paula Paul – Elke Lauterbach

Florian Anderer – Victor Holtmann

Hanno Friedrich – Klaus Thiele

Max Kruk – Ben Thiele

Nora Solcher – Melanie Josten

Winnie Böwe – Anna Wittmer

Neshe Demir – Direktorin Dr. Ehrich

Doris Plenert – Franziska Koswig

Nils Bannert – Paul Borner

Ludger Bökelmann – Jan Frehse

Nico Ramon Kleemann – Tarek Zaidan

Vivien Schug – Dr. Renner

Wann und wo wurde „Marie Brand und die falsche Wahrheit“ gedreht?

Die Dreharbeiten zu „Marie Brand und die falsche Wahrheit“ fanden vom 6. September bis 25. November 2022 statt. Die Krimi-Reihe spielt in Köln. Dort und in der Umgebung wurde auch der neueste Fall gedreht. Über genaue Locations war vorab nichts bekannt.