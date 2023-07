Am Montagabend (20:15 Uhr) zeigt Sat.1 den Film „Bohemian Rhapsody“. Der mit vier Oscars ausgezeichnete Streifen blickt auf das bewegende Leben von „Queen“-Frontmann Freddie Mercury zurück.

Marc Martel: So entdeckte er sein Freddie Mercury-Talent

Die Gesangsstimme im Film stammt in manchen Szenen nicht von Freddie Mercury persönlich, sondern von Marc Martel. Der Musiker wuchs in Kanada auf und gründete bereits früh seine eigene Band. „Immer wenn wir gespielt haben, fragten mich die Leute: Weißt du, wie du klingst? Und das wurde dann Teil meines Lebens“, erzählte Marc Martel im ARD-Morgenmagazin. Als Jugendlicher hörte er nie die Musik von „Queen“. Anfang der 2000er wuchs sein Interesse an der legendären Band von Freddie Mercury. Um genauso, wie die britische Musik-Ikone zu singen, musste er lediglich einen kleinen Trick anwenden: „Ich musste meinen amerikanischen Akzent britischer klingen lassen.“

Marc Martel: Dank YouTube zum Superstar

Die Fans sind begeistert von Marc Martels Stimme. Auf YouTube veröffentlichte er vor vier Jahren einen Clip, in dem er den „Queen“-Song „Bohemian Rhapsody“ coverte. Das Video wurde mehr als 55 Millionen Mal aufgerufen. Im Frühling 2023 trat Marc Martel im deutschen TV auf. In der „Giovanni Zarrella Show“ begeisterte der Kanadier ein Millionenpublikum mit seinem „Queen“-Medley.