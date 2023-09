Der beliebte Münster Marathon wird an diesem Wochenende bereits zum 21. mal ausgetragen. Knapp 10.000 aktive Läuferinnen und Läufer werden in diesem Jahr an den Start gehen.

Anmeldung, Start, Uhrzeit und Strecke – Alle Infos zum Münster Marathon im Überblick.

Münster Marathon 2023: Start, Uhrzeit und Programm

Der Münster Marathon startet am Schlossplatz und endet am Prinzipalmarkt in Münster. Start des Hauptwettbewerbs ist an diesem Sonntag um 09:00 Uhr.

Außerdem ist wie in den vergangenen Jahren ein Programm geboten, das auf und neben der Strecke für Stimmung sorgen soll. 300 Künstlerinnen und Künstler verwandeln die Strecke in ein lebendiges Straßenfest. Zu den Highlights gehören eine Stelzentheatergruppe, die als Giraffen und Vögel kostümiert ist, zahlreiche Trommelensembles, Cheerleader und verschiedene Bands.

Alle Infos im Überblick:

Wettbewerb : Volksbank-Münster-Marathon 2023

: Volksbank-Münster-Marathon 2023 Sportart : Laufen

: Laufen Termin : Sonntag, 03.09.2023

: Sonntag, 03.09.2023 Startzeit Hauptwettbewerb: 09:00 Uhr

Hauptwettbewerb: 09:00 Uhr Distanz: 42,195 km

Strecke: So verläuft der Marathon in Münster

Neben der sportlichen Herausforderung bietet der Münster Marathon auch eine großartige Gelegenheit, die Landschaft in und um Münster zu entdecken. Beginnend am Schlossplatz führt die Route auf den ersten 10 Kilometern zunächst durch die Innenstadt, bevor sie sich über die Außenbereiche von Nienberge, Roxel und Gievenbeck erstreckt. Das Ziel erwartet die Läuferinnen und Läufer auf dem festlich geschmückten Prinzipalmarkt. Diese Strecke wird auch für die anderen Wettbewerbe genutzt.

Knapp 10.000 Teilnehmer werden beim Marathon in Münster erwartet.

© Foto: Silas Stein/dpa

Anmeldung beim Münster Marathon 2023

Viele Hobbyläufer fragen sich, ob man sich noch für den Münster Marathon anmelden kann. Hier gibt es leider keine guten Neuigkeiten. Die Online-Anmeldungen sind bereits geschlossen, wodurch eine Anmeldung nicht mehr möglich ist.

Münster Marathon 2023: Welche weiteren Wettbewerbe werden ausgetragen?

Neben dem Marathon, der um 9 Uhr startet, gibt es weitere Laufwettbewerbe. Die Startzeiten und Wettbewerbe beim Münster Marathon 2023 im Überblick: