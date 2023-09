Am Sonntag, den 8. Oktober 2023, findet der Generali Marathon in München statt. In der bayerischen Landeshauptstadt werden knapp 20.000 Läuferinnen und Läufer erwartet, die auf unterschiedlichen Distanzen unterwegs sind.

Der München Marathon gehört zu den "Big Four" der Marathonveranstaltungen in Deutschland und genießt auch international einen etablierten Ruf. Die Zuschauer dürfen sich auf Top-Zeiten von Spitzenathleten unterschiedlicher Nationen freuen.

Alle wichtigen Informationen rund um den Generali Marathon München 2023

München-Marathon 2023: Start, Uhrzeit und Programm

Der Start- und Zielbereich befindet sich traditionell im Olympiastadion, wie bei der Olympiade 1972. Der München-Marathon startet an diesem Sonntag mit dem Hauptwettbewerb um 09:00 Uhr. Der Startschuss für die Marathon-Staffel fällt um 09:20 Uhr. Um 09:30 Uhr beginnt der 10-km-Lauf und anschließend der „mini-marathon“ für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren um 09:45 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Halbmarathons gehen um 12:30 Uhr im Englischen Garten an den Start. Ziel ist für alle Disziplinen das Olympiastadion.

Alle Infos im Überblick:

Wettbewerb : München-Marathon 2023

: München-Marathon 2023 Sportart : Laufen

: Laufen Termin : Sonntag, 8. Oktober 2023

: Sonntag, 8. Oktober 2023 Startzeit Hauptwettbewerb: 09:00 Uhr

Hauptwettbewerb: 09:00 Uhr Distanz: 42.195 Kilometer

Strecke: So verläuft die Route des München-Marathons

Die Strecke verläuft weitgehend flach. Die Läufer starten traditionell im Münchner Olympiastadion. Dort befindet sich auch der Zielbereich des Marathons. Danach geht es in Richtung Leopoldstraße in Schwabing über den Königsplatz, eines der historischen Wahrzeichen der Stadt München. Bei Kilometer 10 passieren die Läufer die berühmte Ludwigstraße, ehe es zwischen Kilometer 14 und 21 durch den Englischen Garten geht. Anschließend geht es durch den östlichen Teil der Stadt durch die Stadtteile Bogenhausen, Denning und Berg-am-Laim. Bevor sich die Läufer in Richtung Zielbereich aufmachen, führt die Strecke noch über den Viktualienmarkt, den Marienplatz sowie den Odeonsplatz. Dann dürfen sich die Läufer endlich auf den Zieleinlauf durch das legendäre Marathontor ins Münchner Olympiastadion freuen.

Bis zu 80.000 Zuschauer werden an der Rennstrecke in München erwartet.

München Marathon 2023: Übertragung live im TV & Stream

Wer den München-Marathon leider nicht live vor Ort verfolgen kann, der hat die Möglichkeit, das Lauf-Highlight in der bayerischen Landeshauptstadt von zu Hause aus verfolgen zu können. Hier gibt es für Lauf-Fans tolle Nachrichten. Der BR überträgt den Marathon kostenlos sowohl im Stream als auch im Free-TV.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : BR

: BR Pay-TV: -

- Livestream: br.de

Verkehr: Straßensperrungen beim München Marathon 2023

Beim Marathon in München werden bis zu 80.000 Fans an der Rennstrecke erwartet. Von 09:00 bis 16:00 Uhr werden die Marathon- und Halbmarathonläufer durch die Stadtteile Schwabing, Maxvorstadt, Oberföhring, Bogenhausen, Steinhausen, Baumkirchen, Haidhausen, Isarvorstadt und Altstadt/Lehel laufen, was zu vorübergehenden Straßensperrungen und Umleitungen führen wird.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die Sperrungen zu beachten und großräumige Umfahrungen des Veranstaltungsbereichs vorzunehmen. Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge nicht auf den gesperrten Straßen abzustellen. Am Marathonsonntag wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, insbesondere U- und S-Bahnen, empfohlen. Zwischen 8:00 und 15:45 Uhr wird es auch bei Bussen und Straßenbahnen zu Beeinträchtigungen kommen. Die Straßenbahnlinien 12, 16, 19, 21, 25, 27, 28 und 37 sowie die Buslinien X30, 53, 54, 55, 58, 59, 62, 68, 100, 132, 144, 145, 153, 154, 155, 183, 184, 185, 187, 188 und 190 werden umgeleitet oder unterbrochen. Die MVG wird flexibel reagieren und den regulären Betrieb dieser Linien zumindest auf Teilstrecken bis zu den gesperrten Bereichen aufrechterhalten. Es kann jedoch notwendig sein, einige Linien zu verkürzen oder umzuleiten.