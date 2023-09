Am Sonntag, dem 24. September 2023, findet der 49. Berlin-Marathon statt. Traditionell finden sich am letzten September-Sonntag zum Berlin-Marathon Zehntausende Athletinnen und Athleten ein, um einmal quer durch die Stadt vorbei an vielen Sehenswürdigkeiten zu laufen.

Alle wichtigen Informationen rund um den Berlin-Marathon 2023 bekommt ihr hier.

Berlin-Marathon 2023: Start, Uhrzeit und Programm

Der Start- und Zielbereich befindet sich traditionell auf der Straße des 17. Juni. Der Berlin-Marathon startet an diesem Sonntag mit dem Hauptwettbewerb um 09:15 Uhr. Der Wettbewerb für Handbiker (Elite) startet um 08:50 Uhr, die Rollstuhlfahrer starten um 08:56 Uhr und die Handbiker um 08:59 Uhr.

Alle Infos im Überblick:

Wettbewerb : Berlin-Marathon 2023

: Berlin-Marathon 2023 Sportart : Laufen

: Laufen Termin : Sonntag, 24. September .2023

: Sonntag, 24. September .2023 Startzeit Hauptwettbewerb: 09:15 Uhr

Hauptwettbewerb: 09:15 Uhr Distanz: 42.195 Kilometer

Strecke: So verläuft die Route des Berlin-Marathons

Die Läufer starten traditionell auf der Straße des 17. Juni. Dort befindet sich auch der Zielbereich des Marathons. Von der Straße des 17. Juni geht es über den Ernst-Reuter-Platz Richtung Norden nach Alt-Moabit und anschließend ostwärts über die Otto-von-Bismarck-Allee, Reinhardstraße, Torstraße und Karl-Marx-Allee zum Strausberger Platz.

Danach führt die Route nach Süden über die Lichtenberger Straße, Heinrich-Heine-Straße, Moritzplatz, Kottbusser Tor und Kottbusser Damm zum Hermannplatz in Neukölln, an der Hasenheide vorbei und die Gneisenaustraße entlang. Richtung Westen geht es über die Yorckstraße, Grunewaldstraße und Martin-Luther-Straße hin zum Rathaus Schöneberg. Stadteinwärts geht es über Friedenau, Schmargendorf, Hohenzollerndamm zur Konstanzer Straße, zum Kurfürstendamm und zum Wittenbergplatz. Über Kleiststraße und Potsdamer Straße führt die Strecke zum Potsdamer Platz. Das letzte Stück führt entlang der Leipziger Straße zum Gendarmenmarkt und über die Straße Unter den Linden durch das Brandenburger Tor zum Ziel auf der Straße des 17. Juni.

Der Streckenverlauf des Berlin-Marathons 2023

© Foto: bmw-berlin-marathon.com

Berlin Marathon 2023: Übertragung live im TV & Stream

Wer nicht live bei dieser tollen Veranstaltung vor Ort sein kann, der hat die Möglichkeit, den Marathon in Berlin von zu Hause aus verfolgen zu können. Zum einen hat Eurosport angekündigt, den Berlin Marathon 2023 am Sonntag ab 09.00 Uhr bei Eurosport1 live zu übertragen. Zum anderen wird es auch im RBB eine kostenlose Live-Übertragung des Marathons geben.. Um 12.00 Uhr steigt der Rundfunk Berlin Brandenburg beim Berlin Marathon ein. Zu sehen sind die Live-Übertragungen sowohl im Free-TV als auch im Live-Stream.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick: