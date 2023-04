Manchester United trifft am heutigen Donnerstag, den 13. April, in der UEFA Europa League auf den FC Sevilla. Beide Teams haben das Ziel, sich mit einem Sieg eine gute Ausgangslage für das Rückspiel zu verschaffen. Während die „Red Devils“ aktuell in der Premier League auf Champions-League-Kurs sind, dümpeln die Spanier im Tabellenmittelfeld der heimischen Liga herum. Nach 28 Spieltagen steht das Team von Jose Luis Mendilibar, der das Team erst vor wenigen Wochen übernommen hat, nur auf Platz 13.

Hier bekommt ihr alle Informationen zur Übertragung Manchester United gegen FC Sevilla im Free-TV und Stream.

Manchester United gegen FC Sevilla – Europa League: Datum, Anpfiff, Übertragung

Das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Sevilla findet am 13.4.2023 statt. Ausgetragen wird das Viertelfinal-Hinspiel ab 21 Uhr im altehrwürdigen Old Trafford. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Manchester United, FC Sevilla

: Manchester United, FC Sevilla Wettbewerb : Europa League 2022/23, Viertelfinale, Hinspiel

: Europa League 2022/23, Viertelfinale, Hinspiel Datum und Anpfiff : Donnerstag, 13.04.2023, 21:00 Uhr

: Donnerstag, 13.04.2023, 21:00 Uhr Spielort : Old Trafford, Manchester

: Old Trafford, Manchester Schiedsrichter: Felix Zwayer, Deutschland

ManU gegen Sevilla live: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich, ob die heutige EL-Partie im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Hinspiel zwischen Manchester und Sevilla wird nicht live im Free-TV übertragen. RTL besitzt zwar die exklusiven Übertragungsrechte der Europa League 2022/2023, zeigt das Spiel heute allerdings nicht live im Fernsehen.

Wer überträgt Manchester gegen Sevilla im Livestream?

Auch einen kostenlosen Livestream wird es für die Partie der Europa League leider nicht geben. Allerdings kann Manchester gegen Sevilla über RTL+ kostenpflichtig mit einem Abonnement gestreamt werden.

Europa League auf RTL+: Die Kosten im Überblick

Wie hoch sind die Kosten für ein Abonnement bei RTL+? Diese Frage stellt sich für Fußballfans, die die Europa League in dieser Saison live im Internet verfolgen möchten.

Insgesamt gibt es bei RTL+ drei verschiene Abo-Varianten mit unterschiedlichen Kosten:

Free : Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen)

: Kostenlos (Verpasste TV-Sendungen / keine Live-Streams von Fußballspielen) Premium : 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatrlich kündbar)

: 4,99 Euro/Monat (erste 30 Tage kostenlos, monatrlich kündbar) Max: 9,99 Euro/Monat (Alle RTL+ Inahlte, Musik-Streaming, Ohne Werbung, Download-Funktion, 2 parallele Streams, ab 7. Monat 12,99 Euro/Monat, monatlich kündbar)

Alle weiteren Informationen zu den Abo-Varianten findet ihr auf der Homepage von RTL+.