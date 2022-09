Am heutigen Sonntag, 04.09.2022 trifft Manchester United auf den FC Arsenal London. ManUnited ist schwach in die Saison gestartet, konnten aber in den letzten drei Spielen jeweils als Sieger vom Platz gehen. Für Arsenal verlief der Start in die neue Saison perfekt. Das Team von Trainer Mikel Arteta steht nach fünf Spielen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze. Bringen die Red Devils im Old Trafford den Gunners die erste Saisonniederlage bei?

Wo wird das Spiel zwischen Manchester United und Arsenal London live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Manchester United vs. Arsenal London – Premier League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Sonntag, den 04.09.2022, trifft Manchester United auf Arsenal London. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr im Old Trafford in Manchester. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Manchester United, Arsenal London

: Manchester United, Arsenal London Wettbewerb : Premier League 2022/23, 6. Spieltag

: Premier League 2022/23, 6. Spieltag Datum und Anpfiff : Sonntag, 04.09.2022, 17.30 Uhr

: Sonntag, 04.09.2022, 17.30 Uhr Spielort: Old Trafford, Manchester

Arsenal London ist perfekt in die Premier League-Saison gestartet. Geht der Lauf gegen das formstarke Manchester United weiter?

Premier League live: Übertragung Manchester vs. Arsenal im Free-TV?

Das Spiel zwischen Manchester United und dem FC Arsenal wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der Premier League. Fans können das Spiel live und in voller Länge auf den Sendern Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event verfolgen. Als Sky-Experten sind Mladen Petric und Raphael Honigstein mit dabei. Toni Tomic ist Moderator der Übertragung ab 17.00 Uhr.

ManUnited - Arsenal: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Für diese Partie ManUnited vs. Arsenal wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Der Pay-TV-Anbieter Sky zeigt das Spiel im Stream auf SkyGo und auf seiner Plattform WOW (ehemals SkyTicket). Dort kann das Spiel im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sky Sport UHD

: Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event, Sky Sport UHD Live-Stream: Sky Go, WOW

Wer pfeift das Spiel im Old Trafford?

Paul Tierney ist der Schiedsrichter die Partie zwischen Manchester und Arsenal. Der 42-jährige Tierney leitete in dieser Saison bereits vier Premier League-Spiele. Am ersten Spieltag war er der Schiedsrichter bei der Heimniederlage von ManU im Old Trafford gegen Brighton & Hove Albion. Ein schlechtes Omen?