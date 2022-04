In der UEFA Champions League steht ein absolutes Topspiel an: Am heutigen Dienstag, den 26.4.2022, geht findet das erste Halbfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Real Madrid statt. Die Generalprobe in der Liga ist beiden Teams geglückt. City gewann mit 5:1 gegen Watford und Real bezwang Osasuna mit 3:1. Die Zuschauer dürfen sich auf einen spannenden Champoins-League-Abend freuen.

Amazon Prime, DAZN, Sky : Wo wird das Champions-League-Halbfinale heute live im TV und Stream zu sehen sein?

: Wo wird das Champions-League-Halbfinale heute und zu sehen sein? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur TV-Übertragung des heutigen Champions-League-Spiels Manchester City vs. Real Madrid.

Champions League Übertragung – Manchester City vs. Real Madrid: Anstoß, Stadion, Uhrzeit

Das Hinspiel des Champions-League-Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid findet am Dienstag, den 26.04.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 21:00 Uhr im Etihad Stadium in Manchester. Die „Skyblues“ können sich auf ein ausverkauftes Etihad Stadium freuen. Die Verantwortlichen rechnen mit 55.000 Zuschauer bei dieser Partie.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Manchester City, Real Madrid CF

: Manchester City, Real Madrid CF Wettbewerb : UEFA Champions League 2021/22, Halbfinale, Hinspiel

: UEFA Champions League 2021/22, Halbfinale, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 26.04.2022, 21:00 Uhr

: 26.04.2022, 21:00 Uhr Stadion/Spielort : Etihad Stadium, Manchester

: Etihad Stadium, Manchester Zuschauer : 55.000

: 55.000 Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Toptorjäger Karim Benzema (links) will den Lauf seiner Mannschaft fortführen und eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 04.05.2022 schaffen.

Man City vs. Real Madrid: Welcher Sender überträgt das CL-Halbfinale live im TV?

Hier gibt es leider schlechte Nachrichten für alle Fußballfans. Die Begegnung in der UEFA Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid wird nicht im Free-TV übertragen. Die Streamingdienste DAZN und Amazon Prime teilen sich die Rechte an der Ausstrahlung der diesjährigen Champions League.

Manchester City gegen Real Madrid heute live: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Einen kostenlosen Live-Stream zu der Partie Man City gegen Real Madrid wird es nicht geben. Die exklusiven Rechte an der Übertragung der Begegnung hat Amazon Prime.

Alle Infos zur Übertragung Manchester City gegen Real Madrid am 26.04.2022 um 21:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : Amazon Prime

: Amazon Prime Pay-TV: -

Champions League live auf Amazon Prime: Alle Infos zu Probeabo und Kosten

Kunden von Amazon Prime müssen nichts weiter tun: Die Übertragung der Champions-League-Partie Manchester City vs. Real Madrid gehört zum Angebot von Prime Video. Für Nicht-Kunden gibt es sogar eine Möglichkeit, die Königsklasse am Dienstag kostenlos zu schauen. Denn Amazon bietet eine 30-tägige Testphase. Sie müssen sich rechtzeitig abmelden, sonst wird‘s kostenpflichtig. Derzeit kostet das Monatsabo 7,99 Euro, für das Jahresabo werden 69 Euro fällig.