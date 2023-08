Champions League-Sieger Manchester City trifft am heutigen Mittwochabend, den 16.8.2023, im UEFA Supercup auf Europa-League-Rekordsieger FC Sevilla. Die beiden Teams trafen bisher nur in der Champions League aufeinander. Viermal behielt Man City die Oberhand. Und heute im Supercup 2023? Sevilla hat die Trophäe bereits 2006 gewonnen, für City wäre es eine Premiere. Die Skyblues gehen mit breiter Brust in das Spiel. Das Team von Trainer Pep Guardiola ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am ersten Spieltag der Premier League setzte sich der Triple-Sieger dank zweier Treffer von Erling Haaland mit 3:0 gegen Burnley durch. Eine gelungene Generalprobe vor dem UEFA-Supercup 2023.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um den UEFA-Supercup 2023 zwischen Manchester City und dem FC Sevilla und die Übertragung im TV und Livestream.

Manchester City gegen FC Sevilla – UEFA-Supercup heute: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Am Mittwoch, den 16.8.2023, treffen Manchester City und der FC Sevilla im UEFA-Supercup 2023 aufeinander. Anstoß der Partie um den ersten europäischen Titel der Saison ist um 21:00 Uhr im Georgios Karaiskakis Stadion im griechischen Piräus. Fans haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Manchester City, FC Sevilla

: Manchester City, FC Sevilla Wettbewerb : UEFA Supercup 2023

: UEFA Supercup 2023 Datum und Anpfiff : Mittwoch, 16.8.2023, 21:00 Uhr

: Mittwoch, 16.8.2023, 21:00 Uhr Spielort: Georgios Karaiskakis, Piräus

Man City gegen Sevilla: Übertragung des UEFA-Supercups 2023 live im Free-TV?

Der UEFA-Supercup 2023 zwischen Manchester City und dem FC Sevilla wird live im Free-TV übertragen. Anders als in der letzten Saison ging RTL dieses Jahr bei der Übertragung leer aus. Der UEFA Supercup 2023 zwischen Manchester City und dem FC Sevilla läuft live und exklusiv im Free-TV bei Sat.1. Die Übertragung bei Sat.1 beginnt um 20:50 Uhr mit den Vorberichten. Moderator Matthias Opdenhövel führt mit dem Experten Markus Babbel durch die Übertragung. Der UEFA-Supercup 2023 wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss.

Auch DAZN zeigt den Supercup 2023 live auf seinem linearen Sender DAZN 1. Die Übertragung beginnt bei DAZN um 20:45 Uhr. Kommentator ist Max Siebald mit dem Experten Seb Kneißl.

UEFA Supercup 2023: Gibt es einen kostenlosen Stream für Man City gegen Sevilla?

Der Sender Sat.1 überträgt die Partie in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter DAZN kann das Spiel kostenpflichtig gestreamt werden. Dafür ist ein Abo nötig. Für den UEFA-Supercup 2023 zwischen Manchester City und dem FC Sevilla gibt es einen kostenlosen Livestream.Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter video.sat1.de geschaut werden. Überkann das Spielgestreamt werden. Dafür ist ein Abo nötig.

Alle Informationen zur Übertragung des UEFA-Supercups zwischen Manchester City gegen den FC Sevilla am 16.8.2023 um 21:00 Uhr:

Free-TV : Sat.1

: Sat.1 Pay-TV : DAZN 1

: DAZN 1 Livestream: Sat.1-Stream, DAZN

Die Fans des FC Sevilla freuen sich auf das Duell im Supercup 2023 mit Manchester City.

Sieger des UEFA-Supercups der vergangenen zehn Jahre

2010: Atlético Madrid

2011: FC Barcelona

2012: Atlético Madrid

2013: FC Bayern München

2014: Real Madrid

2015: FC Barcelona

2016: Real Madrid

2017: Real Madrid

2018: Atlético Madrid

2019: FC Liverpool

2020: FC Bayern München

2021: FC Chelsea

2022: Real Madrid

