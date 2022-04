Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage stehen sich heute, am 16.4.2022, die beiden besten Fußballmanschaften Englands gegenüber. Manchester City und der FC Liverpool spielen im Halbfinale des FA-Cups um den Einzug ins Finale.

Amazon Prime, DAZN, Sky: Wo werden das Spiel heute live im TV und Stream übertragen?

und Stream übertragen? Gibt es eine kostenlose Übertragung im Free-TV?

Alle Infos zur TV-Übertragung des heutigen Halbfinales im FA-Cup zwischen Manchester City und dem FC Liverpool:

Manchester City gegen Liverpool – FA-Cup: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung heute

Das Halbfinale im FA-Cup zwischen Man City und dem FC Liverpool findet am Samstag, den 16.04.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 16:30 Uhr im Wembley-Stadion in London. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Michael Oliver (England).

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Manchester City, FC Liverpool

Wettbewerb: FA-Cup Saison 2021/22, Halbfinale

Datum und Uhrzeit: 16.04.2022, 16:30 Uhr

Stadion/Spielort: Wembley-Stadion London

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Man City vs Liverpool heute live im TV und Stream: Die Übertragung des Halbfinales im FA-Cup

Fußball-Fans stellen im Vorfeld des Spitzenspiels zwischen Man City und Liverpool die Frage, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Das Duell um den Einzug ins Finale wird heute nicht im Free-TVübertragen. Der Streaminganbieter DAZN hat sich die Übertragungsrechte gesichert.

Jürgen Klopp will endlich den FA-Cup gewinnen

Jürgen Klopp hat noch eine Rechnung offen. So viele Trophäen stemmte der deutsche Teammanager mit dem FC Liverpool bereits in die Höhe, doch dieser eine Makel stört ihn gewaltig. Ausgerechnet mit dem FA Cup, dem ältesten Fußballwettbewerb der Welt, konnte er noch keine Freundschaft schließen. „Es ist ein ruhmreicher Titel. Es ist schon cool, mal im Halbfinale im Wembley zu sein. Das hat lange gedauert für mich. Aber besser spät als nie“, sagte der 54-Jährige mit einem Grinsen.

Bislang reihte sich seit seinem Dienstbeginn im Jahr 2015 im FA Cup eine Enttäuschung an die andere, einmal Viertelfinale war bei sechs Anläufen das Höchste der Gefühle. Nun schnuppert er mit seinem Team am Endspiel, doch im Halbfinale lauert mit Manchester City und Star-Coach Pep Guardiola nun der größtmögliche Stolperstein. Nach dem 2:2 in der Premier League in der Vorwoche schaltete Klopp in den Kampfmodus.

City sei in jenem Ligaspiel „sehr stark“ gewesen, betonte er: „Aber wir haben nicht unser Bestes gezeigt. Also lasst uns schauen, was passiert, wenn wir auch unser Bestes zeigen. Das wird interessant. Auf einigen Positionen können wir noch auf einem ganz anderen Level agieren.“

Manchester City gegen Liverpool: Aufstellung und Personal

Während Klopp unter der Woche beim Weiterkommen in der Champions League gegen Benfica Lissabon (3:3) gleich sieben Spieler schonte und nun aus dem Vollen schöpfen kann, plagen Guardiola Sorgen. „Wir sind in großen Schwierigkeiten“, klagte er: „Wir haben vor drei Tagen gespielt, jetzt haben wir viele Verletzungen, ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen passieren wird.“

Sowohl Topstar Kevin De Bruyne als auch Rechtsverteidiger Kyle Walker mussten am Mittwochabend ausgewechselt werden, Phil Foden ging angeschlagen aus dem äußerst hitzigen und am Ende gar eskalierten Duell mit Atletico Madrid (0:0). „Der Kalender ist verrückt“, monierte Mittelfeldspieler Rodri: „Es sind zu viele schwierige Spiele auf einmal, aber es ist, wie es ist.“

Klopp hat sich mit der Terminhatz auf der historischen Quadruple-Jagd längst abgefunden. „Es ist unser Problem, dass wir in zwei Halbfinals sind, aber damit gehen wir gerne um. Es ist einfach so“, sagte der ehemalige BVB-Trainer: „Es ist hart, aber es ist der beste Zeitplan, den du haben kannst. Weil das heißt, dass du noch in allen Wettbewerben Chancen hast.“

Er erwarte am Samstag einen offenen Schlagabtausch. „Wir werden versuchen ihr Spiel zu verhindern, aber es wird gleich mehrere spielentscheidende Herausforderungen geben. Alle Spieler müssen Unglaubliches auf den Platz bringen“, frohlockte Klopp: „Es wird nicht schrecklich langweilig, da bin ich mir sicher.“

Zweites Halbfinale FA-Cup

Im zweiten Halbfinale des FA-Cups stehen sich am Ostersonntag, 17.4.2022 der FC Chelsea und Crystal Palace gegenüber. Anpfiff dieser Partie ist 17.30 Uhr.