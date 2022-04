Es ist ein absolutes Topspiel, das in der englischen Fußball-Liga heute auf dem Programm steht: Der Tabellenerste Manchester City trifft am Sonntag, 10.04.2022, mit einem Punkt Vorsprung in der Premier League auf den FC Liverpool. Der Zweitplatzierte hat jedoch die vergangenen zehn Spiele in der Liga gewonnen und, wie auch sein Gegner aus Manchester, beste Aussichten auf den Einzug ins Halbfinale der Champions League.

LFC-Coach Jürgen Klopp verglich daher den seit Jahren laufenden Titelkampf der beiden Vereine mit den Tennis-Stars Roger Federer und Rafael Nadal. „Sie haben ihre Rivalität genossen“, sagte er. „Ich würde nicht sagen, dass ich dankbar bin, dass City so gut ist, aber es hat unserer Entwicklung nicht geschadet.“

Wo wird das Premier-League-Spiel heute live im TV übertragen?

übertragen? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream für Man City gegen Liverpool?

Manchester City gegen Liverpool – Premier League: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung heute

Das Spitzenspiel des 32. Spieltages in der Premier League zwischen Man City und dem FC Liverpool findet am Sonntag, den 10.04.2022, statt. Angepfiffen wird die Partie um 17:30 Uhr im Etihad Stadium in Manchester. Leiten wird die Partie Schiedsrichter Anthony Taylor (England).

Teams : Manchester City, FC Liverpool

: Manchester City, FC Liverpool Wettbewerb : Premier League, Saison 2021/22, 32. Spieltag

: Premier League, Saison 2021/22, 32. Spieltag Datum und Uhrzeit : 10.04.2022, 17:30 Uhr

: 10.04.2022, 17:30 Uhr Stadion/Spielort : Etihad Stadium, Manchester

: Etihad Stadium, Manchester Schiedsrichter: Anthony Taylor (England)

Das Spitzenspiel der Premier League findet im Etihad Stadium in Manchester statt. Die Heimspielstätte der „Citizens“ wurde 2002 eröffnet und bietet Platz für knapp 55.000 Fans.

Man City vs Liverpool heute live im TV: Die Übertragung des Premier-League-Spiels

Fußball-Fans stellen im Vorfeld des Spitzenspiels zwischen Man City und Liverpool die Frage, ob die Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Das Duell um die Tabellenspitze der englischen Liga wird heute nicht im Free-TVübertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Premier League in dieser Saison gesichert.

Manchester City gegen Liverpool: Alle Infos zur Übertragung auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky berichtet am Sonntag ab 16:30 Uhr live vom Spitzenspiel aus dem Etihad Stadium in Manchester. Zum Anpfiff um 17:30 Uhr übernimmt dann Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld das Mikro. Das Spiel wird auf dem Sky-Sender Sky Sport 1 HD und UHD ausgestrahlt.

Man City – Liverpool im Livestream sehen: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Wo können Fans der Premier League das Topspiel zwischen Man City und Liverpool im Internet sehen? Die Übertragungsrechte der Partie hat sich Sky gesichert. Das bedeutet, dass auch Sky die Partie im Internet exklusiv überträgt. Somit wird weder ein kostenloser Stream, noch eine Übertragung auf dem Streamingportal DAZN zu Verfügung stehen.

Free-TV : -

: - Live-Stream : Sky Go, Sky Ticket

: Sky Go, Sky Ticket Pay-TV: Sky Sport 1 HD

Gündogan über Premier-League-Gipfel: „größtes Spiel des Kontinents“

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan fiebert beim englischen Meister und Premier-League-Spitzenreiter Manchester City dem Gipfel am Sonntag bei Verfolger FC Liverpool entgegen. "Für den Moment ist es wirklich das größte Spiel des Kontinents. Die beiden besten Mannschaften der besten Liga treffen aufeinander", beschrieb der 31-Jährige in einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) die Wertigkeit des Duells.