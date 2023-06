Im Finale des FA Cup 2022/23 kommt es am heutigen Samstag zum Manchester-Derby. Mit Manchester City und Manchester United treffen im Finale zwei englische Topteams aufeinander.

Während sich Manchester United in diesem Jahr bereits den League Cup holen konnte, möchten die Red Devils heute den noch prestigeträchtigeren FA-Cup gewinnen. Manchester City gewann in dieser Saison die Premier League und steht zusätzlich im Finale der UEFA Champions League. Mit dem Gewinn des FA-Cups würde ManCity einen weiteren Schritt in Richtung „Triple“ machen. Fußballfans können sich also auf einen heißen Pokalabend gefasst machen.

Alle Informationen zur Übertragung für das Spiel Manchester City gegen Manchester United bekommt ihr hin diesem Artikel.

Man City gegen Manchester United – FA Cup Finale: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Das Finale des FA-Cups zwischen Man City und Manchester United findet am Samstag, den 3. Juni 2023, statt. Angepfiffen wird die Partie um 16:00 Uhr im Wembley Stadium in London. Alle Fans des englischen Fußballs können das Topspiel live von Zuhause aus verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : Manchester City, Manchester United

: Manchester City, Manchester United Wettbewerb : FA Cup 2022/23, Finale

: FA Cup 2022/23, Finale Datum und Uhrzeit : 3.6.2023, 16:00 Uhr

: 3.6.2023, 16:00 Uhr Stadion/Spielort: Wembley Stadium, London

Nach Platz 3 in der Premier League und dem Gewinn des Ligapokals möchte Manchester United heute die Saison mit einem weiteren Titel abschließen.

© Foto: Dave Thompson/dpa

FA Cup Finale: Wer überträgt Manchester City gegen Manchester United im Free-TV?

Die Fans der beiden englischen Topteams stellen sich die Frage, ob das FA Cup Finale live im Free-TV übertragen wird. Hier gibt es leider schlechte Nachrichten: Das spannende Pokalduell wird heute nicht im Free-TV übertragen. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte für den FA Cup gesichert. Der kostenpflichtige Sender DAZN 1 überträgt die Partie im TV.

Manchester City – Manchester United: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Auch hinsichtlich eines kostenlosen Livestreams müssen Fans leider in den sauren Apfel beißen. Lediglich DAZN überträgt die Partie live im Stream – und das bekanntlich nur mit einem Abonnement.

Alle Infos zur Übertragung Manchester City gegen Manchester United am 3.6.2023 um 16:00 Uhr:

Free-TV : -

: - Live-Stream : DAZN

: DAZN Pay-TV: DAZN 1

So seht ihr Fußball via DAZN-App und auf DAZN1/DAZN2

Kunden, die DAZN über Sky buchen, können entweder die DAZN-App nutzen, die auf fast allen vernetzten Geräten wie Sky Q, SmartTVs, Smartphones oder Tablets verfügbar ist, oder das Programm von DAZN auch auf den beiden linearen DAZN-TV-Sender DAZN1 (Sendeplatz 239) und DAZN2 (Sendeplatz 240) verfolgen. Sie sind auf allen Sky Receivern und perspektivisch auch auf Sky Glass verfügbar. Die beiden linearen DAZN-TV-Sender stehen allen Kunden zur Verfügung, die das DAZN-Paket über Sky abonniert haben.