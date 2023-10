Am Sonntagabend ist es im ZDF wieder an der Zeit für das „Herzkino“: Am 15. Oktober 2023 strahlt das Zweite eine neue Episode der beliebten Reihe „Malibu“ aus. In „Schwesterherzen“ wollen Jantje und Stefan ihren Campingplatz zum besten Campingplatz Deutschlands machen. Doch dafür benötigen sie einen Kredit und eine Person, die für sie bürgt. Da kommt Jantjes Schwester Merle wie gerufen. Was jedoch keiner ahnt: Sie steckt selbst tief in eigenen Problemen.

Gibt es den Film auch in der Mediathek? Wer spielt mit? Und wo wurde er gedreht? Alle Infos rund um Sendetermine, Handlung, Besetzung und mehr findet ihr hier in der Übersicht.

„Malibu – Schwesterherzen“: ZDF-Sendetermin

Fans der ZDF-Reihe „Malibu“ aufgepasst: Im Oktober zeigt das Zweite insgesamt drei neue Episoden der beliebten Serie. Los geht es am Sonntag, 15. Oktober 2023, zur Primetime um 20:15 Uhr. „Schwesterherzen“ hat eine Länge von rund 90 Minuten und wird im Anschluss nicht wiederholt.

Gibt es „Schwesterherzen“ in der ZDF-Mediathek?

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Malibu – Schwesterherzen“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Malibu – Schwesterherzen“

Seitdem Jantje und Stefan den Campingplatz „Malibu“ übernommen haben, möchten sie ihn zum besten Campingplatz Deutschlands machen. Doch dafür benötigen sie Hilfe, denn wenn sie einen Bankkredit aufnehmen wollen, brauchen sie jemanden, der für sie bürgt. Da kommt Jantjes Schwester Merle wie gerufen. Die Unternehmensberaterin sagt ihnen ihre Unterstützung zu, verschweigt ihnen dabei jedoch, dass sie selbst vor großen Problemen steht: Merle wurde gerade fristlos gekündigt.

Während Merle den Campingplatz einer Business-Analyse unterzieht, bringt sie das „Malibu“-Gefüge ziemlich durcheinander. Und auch die Dauercamper bereiten sich bereits auf die schlimmsten Szenarien vor, denn Merle will entscheiden, welches der Konzepte von Jantje oder Stefan das Beste für den Campingplatz ist. Doch dann kommt der wahre Grund für Merles Kündigung ans Licht und plötzlich ist es Jantje, die ihrer Schwester helfen kann.

Stefan (Tom Radisch) und Jantje (Karla Nina Diedrich) benötigen einen Kredit bei der Bank, doch dieser wird nur genehmigt, wenn sie jemanden finden, der für sie bürgt.

© Foto: ZDF/Manju Sawhney

Die Besetzung von „Malibu – Schwesterherzen“ im Überblick

In der neuen Episode „Schwesterherzen“ der beliebten „Malibu“-Reihe übernimmt die deutsche Schauspielerin Karla Nina Diedrich erneut die Hauptrolle der Jantje Schäfer. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Jantje Schäfer – Karla Nina Diedrich

Stefan Schäfer – Tom Radisch

Hannes Schäfer – Lewe Wagner

Merle Petersen – Anja Knauer

Jacob Bernstein – Nicola Mastroberardino

Dieter Marzinowski – Christian Hockenbrink

Nikos Mariolis – Heiko Pinkowski

Irene Mariolis – Susi Banzhaf

Sonja Weidner – Lara Marian

Dr. Michaela Dreyer – Karen Böhne

Filiz Kaya – Kübra Sekin

Malik Alkan – Arman Kaschmiri

Daiana Luna – Lauren Köllner

Trainerin Laura – Andra Kennedy

Wann und wo wurde „Malibu – Schwesterherzen“ gedreht?

Wie auch bei den vorigen Teilen der ZDF-Reihe „Malibu“, wurde die neue Folge „Schwesterherzen“ in Schleswig-Holstein und Hamburg gedreht. Genauere Drehorte waren die Stadt Plön und die Gemeinde Ammersbek, die sich beide in Schleswig-Holstein befinden. Wo genau in der Hansestadt gefilmt wurde, war vorab nicht bekannt. Die Dreharbeiten fanden vom 13. April bis zum 6. Juni 2023 statt.