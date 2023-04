Der späte Abend gehört im TV-Programm von ARD und ZDF den Polit-Talkshows. Neben „Markus Lanz“ und „Hart aber fair“ wird auch bei „Maischberger“ zweimal die Woche über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gestritten. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger. Am Dienstag, 25.4.2023, dürfen sich die Zuschauer der ARD wieder auf spannende Diskussion und Gäste freuen.

Das ist das Thema von „Maischberger“ am 25.4.2023

In der neuen Ausgabe von „Maischberger“ am Dienstag, 25.4.2023, geht um das Thema: Welche Rolle spielt angesichts des Ukraine-Krieges die EU in der Welt? Und sollte Deutschland mehr Führung übernehmen?

Wer sind die Gäste bei „Maischberger“ am 25.4.2023?

Mit wem diskutiert Sandra Maischberger am heutigen Abend über die Themen der Sendung. Diese Gäste hat die ARD angekündigt:

Sigmar Gabriel, SPD (Bundesaußenminister a.D.)

Armin Laschet, CDU (Außenpolitiker und ehemaliger CDU-Vorsitzender)

Demian von Osten (ARD-Moskaukorrespondent)

Urban Priol (Kabarettist)

Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)

Hajo Schumacher (Kolumnist und Autor)

Sendetermine und Wiederholungen von „Maischberger“

Wer die aktuelle Folge von „Maischberger“ verpasst hat, hat bei diesen Wiederholungsterminen eine neue Chance. Das sind alle Ausstrahlungstermine:

25.4.2023 um 22.50 Uhr in der ARD

26.4.2023 um 1.50 Uhr in der ARD

26.4.2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

„Maischberger“ in der ARD-Mediathek

Wer die Folge nicht zu einem dieser Termine im TV sehen kann, findet die Talkshow nach Erstausstrahlung der Sendung in der ARD-Mediathek

Faktencheck zu „Maischberger“