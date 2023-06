Der späte Abend gehört im TV-Programm von ARD und ZDF den Polit-Talkshows. Neben „Markus Lanz“ und „Hart aber fair“ wird auch bei „Maischberger“ zweimal die Woche über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gestritten. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger. Am Dienstag, 20.6.2023, dürfen sich die Zuschauer der ARD wieder auf spannende Diskussionen und Gäste freuen.

Das ist das Thema von „Maischberger“ am 20.6.2023

In der neuen Ausgabe von „Maischberger“ am Dienstag, 20.6.2023, geht es unter anderem um die Bundesregierung, die Chinas Ministerpräsidenten LI Qiang und sein Kabinett zu Regierungskonsultationen empfängt. Wie sollte Deutschland umgehen mit der Großmacht? Kann China im Ukraine-Krieg Frieden stiften?

Außerdem geht es um Deutschlands bekanntesten Tierfilmer, der vor wenigen Wochen in Rumänien schwer verletzt einen Bärenangriff überlebte. Warum das Tier keine Schuld trifft, was er in Jahrzehnten in der Wildnis gelernt hat und wie der Mensch den Zugang zur Natur wiederfinden kann.

Wer waren die Gäste bei „Maischberger“ am 20.6.2023?

Mit wem diskutiert Sandra Maischberger am Abend über die Themen der Sendung. Diese Gäste hatte die ARD angekündigt:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Außen- und Verteidigungspolitikerin)

Felix Lee (Journalist und China-Experte)

(Journalist und China-Experte) Andreas Kieling (Tierfilmer)

(Tierfilmer) Anja Kohl (Moderatorin „Börse vor acht“)

Gabor Steingart (Media Pioneer)

(Media Pioneer) Eva Schulz (Moderatorin und Journalistin)

Sendetermine und Wiederholungen von „Maischberger“

Wer die aktuelle Folge von „Maischberger“ verpasst hat, hat bei diesen Wiederholungsterminen eine neue Chance. Das sind alle Ausstrahlungstermine:

20.6.2023 um 22.50 Uhr in der ARD

21.6.2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

„Maischberger“ in der ARD-Mediathek

Wer die Folge nicht zu einem dieser Termine im TV sehen kann, findet die Talkshow nach Erstausstrahlung der Sendung in der ARD-Mediathek

Faktencheck zu „Maischberger“