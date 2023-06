Der späte Abend gehört im TV-Programm von ARD und ZDF den Polit-Talkshows. Neben „Markus Lanz“ und „Hart aber fair“ wird auch bei „Maischberger“ zweimal die Woche über aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gestritten. Moderiert wird die Sendung von Sandra Maischberger. Am Dienstag, 13.6.2023, dürfen sich die Zuschauer der ARD wieder auf spannende Diskussionen und Gäste freuen.

Das ist das Thema von „Maischberger“ am 13.6.2023

In der neuen Ausgabe von „Maischberger“ am Dienstag, 13.6.2023, geht es unter anderem um die EU-Asyl-Reform. Ist der Beschluss ein historischer Durchbruch oder ein menschenrechtlicher Tabubruch? Verschärft die Reform die humanitäre Lage an den Außengrenzen? Kommen bald weniger Geflüchtete nach Deutschland?

Außerdem als Thema: Warum weltweit autokratische Systeme erstarken und wie sich die Gesellschaft gegen die vielen Krisen der Gegenwart behaupten kann.

Wer sind die Gäste bei „Maischberger“ am 13.6.2023?

Mit wem diskutiert Sandra Maischberger am Abend über die Themen der Sendung. Diese Gäste hat die ARD angekündigt:

Nancy Faeser (SPD, Bundesinnenministerin)

(SPD, Bundesinnenministerin) Christian Wulff (Bundespräsident a. D.)

(Bundespräsident a. D.) Sigmund Gottlieb (langjähriger ARD-Moderator)

(langjähriger ARD-Moderator) Melanie Amann (Mitglied der Spiegel-Chefredaktion)

(Mitglied der Spiegel-Chefredaktion) Vassili Golod (Ukraine-Korrespondent der ARD)

Sendetermine und Wiederholungen von „Maischberger“

Wer die aktuelle Folge von „Maischberger“ verpasst hat, hat bei diesen Wiederholungsterminen eine neue Chance. Das sind alle Ausstrahlungstermine:

13.6.2023 um 22.50 Uhr in der ARD

14.6.2023 um 1.50 Uhr in der ARD

14.6.2023 um 20.15 Uhr auf tagesschau24

„Maischberger“ in der ARD-Mediathek

Wer die Folge nicht zu einem dieser Termine im TV sehen kann, findet die Talkshow nach Erstausstrahlung der Sendung in der ARD-Mediathek

