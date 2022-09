Seit fast 20 Jahren bittet Sandra Maischberger im Ersten zur Diskussion ins Studio: In der Talkshow „Maischberger“ spricht die Moderatorin mit verschiedenen Gästen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Medien über aktuelle Themen. So auch an diesem Dienstag, 13.09.2022.

Wer sind die Gäste heute Abend?

Worüber sprechen sie?

Wird die Sendung wiederholt?

Alle Infos rund um die Studiogäste, Themen und Ausstrahlung der aktuellen Folge findet ihr hier im Überblick.

Das sind die Gäste bei „Maischberger“ heute am 13.9.22

Wer diskutiert dieses Mal mit Sandra Maischberger in der berühmten Runde? Welche Gäste am 13.9.22 im Studio dabei sind, seht ihr hier:

Andrij Melnyk (ukrainischer Botschafter in Deutschland)

(ukrainischer Botschafter in Deutschland) Carlo Masala (Militärexperte)

(Militärexperte) Anthony Glees (britischer Politologe und Historiker)

(britischer Politologe und Historiker) Walter Sittler (Schauspieler)

(Schauspieler) Hannah Bethke (Politik-Redakteurin bei „Zeit Online“)

(Politik-Redakteurin bei „Zeit Online“) Stephan Stuchlik (ARD-Hauptstadtkorrespondent)

Das sind die Themen bei „Maischberger“ heute am 13.9.22

In der neuen Ausgabe von „Maischberger“ geht es am 13.9.22 um diese zwei Themen:

Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Erfolge der Gegenoffensive verkündet, spricht Russland von einer „strategischen Umgruppierung“ im Osten. Ist das ein Wendepunkt im Krieg ? Sollte Deutschland jetzt weitere Waffen inklusive Kampfpanzer schicken?

verkündet, spricht Russland von einer „strategischen Umgruppierung“ im Osten. Ist das ein ? Sollte Deutschland jetzt inklusive Kampfpanzer schicken? Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist Charles III. nun König von Großbritannien. Was bedeutet diese Zäsur für die Monarchie und für das Land?

„Maischberger“: Der Faktencheck zum 13.9.22

offene Fragen zu klären. Daher checkt das Team von „Maischberger“ im Anschluss nochmal genau und beantwortet im Faktencheck Fragen oder klärt über Behauptungen auf. Die Antworten gibt es jeweils nach der Sendung In der Sendung wird in der Regel engagiert und turbulent diskutiert. Da bleibt manchmal keine Zeit, Aussagen der Gäste direkt zu prüfen oderzu klären. Daher checkt das Team von „Maischberger“ im Anschluss nochmal genau und beantwortet imFragen oder klärt überauf. Die Antworten gibt es jeweils nach der Sendung auf der Homepage des Formats.

„Maischberger“: Sendetermine und Wiederholung

Die neue Folge von „Maischberger“ läuft am 13. September 2022 um 22:50 Uhr im Ersten. Die Sendung wird anschließend mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

13.09.2022 um 22:50 Uhr im Ersten

14.09.2022 um 02:00 Uhr im Ersten

14.09.2022 um 20:15 Uhr auf tagesschau24

15.09.2022 um 00:15 Uhr im WDR

16.09.2022 um 00:55 Uhr auf 3sat

So seht ihr „Maischberger“ in der Mediathek

„Maischberger“ zur Sendezeit im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch Livestream verfolgen. Wer die Ausstrahlung vonzur Sendezeit im TV verpasst, kann sich die Folge nachträglich auch in der Mediathek ansehen. Zudem könnt ihr die aktuelle Ausgabe dort auch imverfolgen.

Das ist Sandra Maischberger

Sandra Maischberger ist eine deutsche Journalistin, Fernsehmoderatorin, Autorin und Produzentin. Ihre Karriere begann im Herbst 1985 als Hörfunkmoderatorin beim Sender Bayern 2. Sie absolvierte anschließend eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und begann beim TV-Sender Tele 5. Ab 1991 war sie in der Polit-Talkshow „Talk im Turm“ zu sehen, später interviewte sie prominente Persönlichkeiten für „Spiegel TV Interview“. Es folgten ab 2000 die n-tv-Sendung „Maischberger“ und ab 2003 „Menschen bei Maischberger“ im Ersten. Von 2019 bis Mai 2022 lief letzteres Format unter dem Titel „Maischberger. Die Woche“, mittlerweile lautet der Titel der Talkshow erneut „Maischberger“. Sandra Maischberger ist verheiratet und hat einen Sohn.