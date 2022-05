Am 37. Spieltag der 3. Liga trifft der 1.FC Magdeburg auf den TSV 1860 München. Die Partie findet am heutigen Samstag, den 07.05.2022, statt. Magdeburg steht bereits als Aufsteiger und Meister der 3. Liga fest, die „Löwen“ aus München befinden sich mittendrin im Aufstiegsrennen. 1860 München befindet sich auf dem vierten Tabellenplatz mit fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Welcher Sender überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen Magdeburg und 1860 München live im TV?

überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen Magdeburg und 1860 München live im TV? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos zur Übertragung Magdeburg vs.1860 am 37. Spieltag der 3. Liga findet ihr hier.

Magdeburg gegen 1860 München Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Zuschauer

Das Spiel der 3. Liga zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem TSV 1860 München findet am Samstag, den 07.05.2022, um 14:00 Uhr in der MDCC-Arena in Magdeburg statt. Es ist das letzte Heimspiel für Magdeburg in dieser Saison. Die Mannschaft möchte sich mit einem Sieg von den Fans verabschieden. Es werden mehr als 25.000 Zuschauer in der MDCC-Arena erwartet. Im Anschluss an das Spiel wird den Magdeburgern die Meisterschaftsschale überreicht.

le Infos zum Spiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams: 1. FC Magdeburg, TSV 1860 München

1. FC Magdeburg, TSV 1860 München Wettbewerb: 3. Liga, 37. Spieltag

3. Liga, 37. Spieltag Datum und Uhrzeit: Samstag, 07.05.2022, um 14:00 Uhr

Samstag, 07.05.2022, um 14:00 Uhr Stadion/ Spielort: MDCC-Arena, Magdeburg

MDCC-Arena, Magdeburg Zuschauer: ca.25.000

Knapp 25.000 Zuschauer werden für diese Partie erwartet. Im Anschluss wird dem 1. FC Magdeburg die Meisterschaftsschale überreicht.

© Foto: Soeren Stache/dpa

Magdeburg gegen 1860: Welcher TV-Sender überträgt das Spiel der 3. Liga live im Free-TV?

Die Partie der 3. Liga Magdeburg gegen 1860 München wird am Samstag, 07.05. 2022, live im Free-TV übertragen. Die Sender „mdr“ und „BR“ übertragen das Spiel ab 14:00 Uhr. Ebenfalls wird die Partie live beim Pay-TV-Anbieter Magenta Sport zu sehen sein.

1. FC Magdeburg vs. TSV 1860 München heute: Gibt es einen kostenlosen Live-Stream der 3. Liga?

Auch hier gibt es erfreuliche Nachrichten für die Fans beider Teams. Es gibt einen kostenlosen Live-Stream für diese Partie. Die Sender „mdr“ und „BR“ bieten einen kostenlosen Live-Stream an, diese beginnen mit Anstoß der Partie um 14:00 Uhr.

Alle Infos zur Übertragung Magdeburg gegen 1860 München am 07.05.2022 um 14:00 Uhr:

Free-TV : mdr, BR

: mdr, BR Pay-TV : Magenta Sport

: Magenta Sport Live-Stream: mdr, BR, Magenta Sport

1860 München will in Magdeburg Aufstiegschance wahren

Der TSV 1860 München geht mit zwei Zielen in den Saisonendspurt der 3. Fußball-Liga. Die „Löwen“ möchten mit einem Sieg beim 1. FC Magdeburg ihren vierten Platz verteidigen und zugleich die minimale Chance auf den eigenen Aufstieg in die 2. Liga wahren.

„Ziel sind sechs Punkte aus den letzten beiden Spielen. Wir wollen Vierter werden“, sagte Trainer Michael Köllner am Donnerstag. In der 3. Liga erreichen die Teams auf den ersten vier Plätzen den sportlich und finanziell lukrativen DFB-Pokal. Für die Münchner ist von Platz zwei bis sechs noch alles möglich. Gegen die schon aufgestiegenen Magdeburger muss allerdings ein Sieg her, sonst hat sich das Thema 2. Liga erledigt. „Die Chance, in Magdeburg Punkte zu holen, ist nicht ganz gering“, sagte Köllner.