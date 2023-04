Luna Klee ist eine deutsche Schlagersängerin aus Coburg. Sie trat bereits bei „Immer wieder sonntags“, bei und bei einer Show von Florian Silbereisen auf. Wer ist die junge Musikerin? Woher kommt sie? Und wie tickt sie privat? Wir stellen euch Luna Klee vor.

Am 15. April wird Luna Klee in derauftreten. Sie will ihren neuen Songsingen. Die Sendung wurde Ende März in Berlin-Adlershof aufgezeichnet. Diese Gäste treten ebenfalls in der „Beatrice Egli Show“ auf.