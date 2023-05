Die Fußball-Bundesliga steuert auf ein spannendes Saisonfinale im Meisterkampf zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München zu. Die Dortmunder haben zwar die bessere Ausgangsposition und können mit einem Sieg alles klarmachen. Doch die Bayern haben in der Bundesliga-Historie schon mehrmals bewiesen, dass sie am letzten Spieltag zur Stelle sind, wenn es drauf ankommt. Auch im Bundesliga-Keller geht es heiß her: Vier Mannschaften kämpfen zeitgleich gegen den Abstieg in Liga 2.

Wo wird der spannende letzte Bundesliga-Spieltag live übertragen?

Bundesliga: So seht ihr den letzten Bundesliga-Spieltag live

Der letzte Bundesliga-Spieltag hat es in sich: Wie gewohnt werden alle Partien am 34. Spieltag zeitgleich angepfiffen. Anstoß für alle Partien ist am Samstag, den 27. Mai 2023, um 15:30 Uhr. Sky überträgt alle Partien wie gewohnt live im Pay-TV sowie im Livestream via SkyGo-App und WOW. Eine Konferenz mit allen Partien wird es auf Sky Sport 1 geben, zudem zeigt Sky eine Meisterschafts-Konferenz.

Alle Spiele mit den Übertragungsinfos im Überblick:

Sky zeigt Zweier-Konferenz zur Bundesliga-Titelentscheidung

Der Pay-TV-Sender Sky weitet sein Angebot zum letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga aus und zeigt am Samstag eine zusätzliche Konferenz zur Meisterschafts-Entscheidung. Neben der Konferenz mit allen neun Spielen gibt es zusätzlich eine Sendung mit den Partien von Bayern München in Köln und Borussia Dortmund gegen Mainz. Einschalten müssen Fußballfans dafür den Sender Sky Sport Top Event, auf dem ab 15.30 Uhr Dortmund und Bayern im Fernduell zu sehen sind. Wer nur ein Sky Sport-Abo ohne Bundesliga-Paket gebucht habt, kann das Spiel laut Sky Program Guide leider nicht sehen.

Kein Public Viewing in Dortmund

Beim Finale der Fußball-Bundesliga wird es in Dortmund kein Public Viewing geben. Einen Tag nach der Bekanntgabe durch die Stadt Dortmund bestätigte der Rechteinhaber Sky am Mittwoch die Entscheidung. Der Pay-TV-Sender begründete die Ablehnung mit seinem Geschäftsmodell. Dieses basiere „auf Erlösen durch Abonnenten, zu denen sehr viele Hoteliers und Gastronomen gehören“, teilte Sky mit. Die sogenannten Sky-Bars müssen für Übertragungen Lizenzsummen an das Unternehmen zahlen.