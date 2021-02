Endlich heißt es auf RTL wieder: „Let’s Dance“! Die neue Staffel der beliebten Tanzshow ist am Freitag, 26.02.2021, gestartet. In der großen Kennenlernshow traten die 14 Promi-Kandidaten zum ersten Mal auf das Tanzparkett.

Sie zeigten in der ersten Show nicht nur in verschiedenen Gruppentänzen wie Cha Cha Cha, Walzer oder Quickstep ihre bisher erlernten Tanzkünste. Viel wichtiger: Die Teilnehmer trafen auf die 14 Profitänzer von Staffel 14 und erfuhren, mit wem sie in den kommenden Wochen tanzen werden.

Wer tanzt mit wem? Die Antwort findet ihr hier.

„Let’s Dance“ 2021: Wer tanzt mit wem?

14 prominente Teilnehmer aus den Bereichen TV, Musik und Sport treffen bei „Let’s Dance“ 2021 auf 14 altbekannte, aber auch neue Profitänzer. Nach den Gruppentänzen kam es zur großen Entscheidung, wer mit wem tanzt.

Das sind die Tanzpaare von Staffel 14:

Kai Ebel und Kathrin Menzinger

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova

Vanessa Neigert und Alexandru Ionel

Lola Weippert und Christian Polanc

Jan Hofer und Christina Luft

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov

Auma Obama und Andrzej Cibis

Valentina Pahde und Valentin Lusin

Rurik Gislason und Renata Lusin

Erol Sander und Marta Arndt

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov

Senna Gammour und Robert Beitsch

Mickie Krause und Malika Dzumaev

Kim Riekenberg und Pavel „Pasha“ Zvychaynyy

Am kommenden Freitag, 05.03.2021, treten die neuen Paare dann zum ersten Mal gemeinsam an, um die Jury und TV-Zuschauer von sich zu überzeugen.

Für ein Tanzpaar wird diese Show vermutlich etwas entspannter als für die restlichen: Rurik Gislason überzeugte die Zuschauer bei den Gruppentänzen am meisten und wurde mit dem Direkt-Ticket belohnt. Daher kann er in der ersten regulären Show nicht rausgewählt werden.