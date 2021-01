Am 26. Februar 2021 startet die neue Staffel der beliebten Tanzshow „Let’s Dance“ auf RTL. In diesem Jahr stellen wieder 14 prominente Teilnehmer ihre Tanzkünste unter Beweis. Mit dabei ist auch RTL-Legende Kai Ebel. 28 Jahre lang berichtete der für seine extravaganten und bunten Outfits bekannte Fomel-1-Reporter live von den Rennstrecken dieser Welt. Das Tanzparkett ist daher ein eher ungewohntes Terrain. Ebel freut sich dennoch auf die Show: „Ich bin die Rennstrecken der Welt abgelaufen, jetzt brauche ich statt Asphalt mal Parkett unter den Schuhen.“

Alter, Frau, Formel-1, Vermögen – Wir haben den „Let’s Dance“-Kandidaten genauer unter die Lupe genommen.

Kai Ebel Steckbrief: Alter, Kinder, Instagram

Wir haben für euch alle wichtigen Fakten rund um den ehemaligen Sportreporter Kai Ebel im Überblick:

Name: Kai Ebel

Alter: 56

Geburtstag: 30. August 1964

Geburtsort: Mönchengladbach

Wohnort: Mönchengladbach

Staatsangehörigkeit: Deutsch

Beruf: Redakteur und Reporter

Beziehungsstatus: Verheiratet

Kinder: zwei Kinder

Werdegang und Karriere von Kai Ebel: RTL, Boxen, Formel 1, TV

1988 begann Kai Ebel seine Karriere bei RTL als Sportredakteur. Als Sportreporter berichtete er dann zwischen 1992 und 2020 498 Mal über die Formel-1 von der Rennstrecke, aus der Boxengasse und von der Startaufstellung. Im Laufe seiner Karriere interviewte Ebel alle Größen des Formel-1-Sports.

Kai Ebel interviewte im Laufe seiner Karriere als Formel-1-Reporter alles was Rang und Namen hat - unter anderem Formel-1-Weltmeister Michael Schuhmacher.

Zudem war Ebel immer wieder bei RTL-Boxshows als Reporter am Ring tätig. Weiterhin hatte der 56-Jährige mehrere Kurzauftritte im TV. 2007 nahm er an der RTL-Sendung „Entern oder Kentern“ teil. Zudem hatte er einen Kurzauftritt in der Serie „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“. Außerdem lieh er seine Stimme dem Reporterauto im Pixar-Animationsfilm „Cars 2“.

Kai Ebel Frau: Wer ist Ehefrau Mila Wiegand?

Nach sieben Jahren Partnerschaft heiratete Kai Ebel im Juli 2009 seine Freundin Mila Wiegand. Die gebürtige Rumänin, geboren als Monica Dragomirescu, ist Malerin. Ihre kreative Ader, gepaart mit dem außergewöhnlichen Modegeschmack von Kai Ebel, zeigte sich auch bei der gemeinsamen Hochzeit. Sie erschien in schwarz als Gothik-Braut, er in einem weißen Anzug mit Rüschen an den Ärmeln. Zudem trugen beide einen Zylinder auf dem Kopf. Mila Wiegand und ihr Ehemann Kai Ebel haben gemeinsam zwei Kinder.

Kai Ebel Vermögen: So viel verdiente der Reporter bei RTL

In seiner 28-jährigen Karriere bei RTL konnte Kai Ebel ein beachtliches Vermögen anhäufen. Laut der Internetseite Vermoegen.org soll der ehemalige Formel-1 Reporter ein geschätztes Vermögen von 1 Millionen Euro besitzen. Kein Wunder, denn laut „Bild“ verdiente er im Jahr 2004 8.000 Euro brutto im Monat - und sein Verdienst dürfte in den folgenden Jahren noch deutlich angestiegen sein.

Kai Ebels Outfits spalten die Gemüter

Kai Ebel ist bekannt für seine ausgefallene und bunte Kleiderwahl. Seine Vorliebe für extravagante Outfits brachte ihm 2005, anlässlich des 25. Geburtstages von RTL, den Titel als „Moderator mit dem schlechtesten Modegeschmack“ ein. Zudem veröffentlichte der Rapper Eko Fresh 2010 ein Lied über Ebel, in dem es unter anderem um die Outfits des Reporters geht.

