Die beliebte Reihe „Lena Lorenz“ geht im ZDF weiter. Die Serie gehört mittlerweile zum Standardprogramm des Fernsehsenders. Für die Fans gibt es gute Neuigkeiten: Die neuen Folgen von Staffel 9 laufen jetzt wieder wöchentlich. Die Hebamme muss sich darin neuen Herausforderungen stellen – sowohl in ihrem Beruf als auch im Privatleben.

Worum geht es in den Folgen? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf alle Fragen zu Staffel 9 findet in diesem Artikel.

„Lena Lorenz“: Wie viele Folgen hat Staffel 9?

Die Hebamme mit eigener Praxis wird aufs Neue gefordert. Die Zuschauer können sich auf fünf neue Folgen freuen, die jeweils eine Länge von 90 Minuten haben.

„Lena Lorenz“ Staffel 9: Sendetermine und Sendezeit

In der vergangenen Staffel musste Lena einen harten Schicksalsschlag verarbeiten. Sie verlor ihren Mann und Vater ihres Sohnes. Dadurch wurde sie jedoch stärker denn je. In der neunten Staffel findet Lena eine Leichtigkeit und erfindet sich neu.

Die fünf Folgen der neuen Staffel werden fünf Wochen lang immer donnerstags zur Primetime ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1 „Lügenbaby“: Donnerstag, 20. April 2023, um 20:15 Uhr

Folge 2 „Schicksalsschlag“: Donnerstag, 27. April 2023, um 20:15 Uhr

Folge 3 „Krank vor Sorge“: Donnerstag, 4. Mai 2023, um 20:15 Uhr

Folge 4 „Fels in der Brandung“: Donnerstag, 11. Mai 2023, um 20:15 Uhr

Folge 5 „Gegen den Schmerz“: Donnerstag, 18. Mai 2023, um 20:15 Uhr

„Lena Lorenz“ Staffel 9 als Stream in der ZDF-Mediathek

Die Folgen der neuen Staffel stehen in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung stehen. Wie gewohnt könnt ihr euch die neuen Episoden bereits im Voraus ansehen, bevor sie im Fernsehen ausgestrahlt werden. Wer die Ausstrahlung verpasst, muss sich keine Sorgen machen, denn die einzelnen Folgen sind für ein Jahr in der Mediathek verfügbar und können dort als Wiederholung angeschaut werden.

Darum geht es in „Lena Lorenz“ Staffel 9

Die Hebamme Lena hat es nicht leicht: Als alleinerziehende Mutter eines Zweijährigen und Inhaberin einer eigenen Praxis auf dem Bauernhof ihrer Familie muss sie sich täglich neuen Herausforderungen stellen. Besonders fachlich und menschlich wird sie gefordert. Immer wieder gibt es Geheimnisse und Diskussionsthemen zwischen den werdenden Elternpaaren oder medizinische Komplikationen, die Gefahren für Kind und Mutter bergen. Lena steht ihnen mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zur Seite und gibt ihr Bestes, um für eine erfolgreiche Geburt zu sorgen.

Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat gerät die Hebamme in einen Zwiespalt: Während sie das Wagnis einer neuen Partnerschaft mit dem Tierarzt Aaron Kolberg eingeht, taucht plötzlich ihr Ex-Schulkamerad Rob Manzini wieder in ihrem Leben auf und weckt Gefühle in ihr, die sie so nicht erwartet hätte. Trotz aller Unsicherheiten findet Lena immer wieder Zuflucht im „Almwirt“. Die neue Wirtin Gloria Grubinger steht hinter dem Tresen und managt nicht nur Klassentreffen, sondern auch Verlobungsfeiern und verzweifelte Jungväter, die sich alleine nicht zu helfen wissen. Hier kann Lena sich mit Freunden und Bekannten austauschen und ihre Probleme besprechen. Ob sie letztendlich ihr berufliches und privates Leben unter einen Hut bekommt und sich für den richtigen Mann entscheidet, bleibt abzuwarten. Doch eins ist sicher: Sie wird auch weiterhin für ihre Patientinnen da sein und alles dafür tun, dass die Geburten auf dem Bauernhof erfolgreich verlaufen.

Mit Rob Manzini kann sich die Hebamme Lena Lorenz ein wenig von ihrem stressigen Alltag ablenken.

© Foto: ZDF /Walter Wehner

Die Vorschau auf die Folgen von Staffel 9 im Episodenguide

Was in den einzelnen Folgen der neuen Staffel passiert, erfahrt ihr hier im Episodenguide.

Folge 1: „Lügenbaby“

Flora lügt über ihre Schwangerschaft und Lena erfährt davon. Die Hebamme sucht die Schwangere auf, um mehr zu erfahren und ihr zu helfen, ihrem Freund die Wahrheit zu gestehen. In der Hebammenpraxis arbeitet nun auch eine schwangere Praktikantin namens Celine. Auf dem Lorenzhof gibt es Eheprobleme: Schorschi und Eva haben ständig Arzttermine, verfolgen aber weiterhin ihre ehrgeizigen Pläne. Aaron drängt Lena zu einer Entscheidung, ob er in Himmelsruh bleiben soll.

Folge 2: „Schicksalsschlag“

Romy und Ben planen ein eigenes Café, doch nach einem schweren Unfall liegt Romy im Koma. Lena und ihre Freunde organisieren ein Klassentreffen, nur der Fotograf Rob Manzini zeigt sich wenig begeistert. Eva arbeitet als Busfahrerin und bringt Vinz Huber durch ihre Abweichungen von der Streckenführung auf die Palme.

Folge 3: „Krank vor Sorge“

Tati Meisinger, die mit Zwillingen schwanger ist, leidet unter starken Ängsten bezüglich ihrer Gesundheit. Lena Lorenz unterstützt sie dabei, die Geburt gut und eigenständig zu bewältigen. In Lenas Praxis arbeitet die angehende Hebamme Celine, die durch einen vermeintlich falschen Rat Lenas Zulassung gefährdet. Eva Lorenz genießt ihren neuen Job als Busfahrerin und entscheidet eigenständig, wer ein Ticket kaufen muss und wer nicht. Basti hat einen Sponsor für einen E-Traktor gefunden, was Schorschi missfällt, der noch mit seiner Trennung von Hanne zu kämpfen hat. Aimee und Vinz beziehen ihr neues Haus und planen eine Einweihungsparty.

Folge 4: „Fels in der Brandung“

Lena Lorenz hat den Verdacht, dass die neugeborene Tochter von Nadia und Felix das Marfan-Syndrom hat, das lebensgefährlich sein kann. Die frisch gebackenen Eltern müssen sofort handeln und ein Gentest machen lassen. Dabei gesteht Felix Lena, dass er selbst das Syndrom hat, aber dies vor Nadia verheimlicht hatte. Auch privat gerät Lena unter Druck: Ihre Beziehung zu Aaron scheint nach einem Kuss mit Rob auf der Kippe zu stehen. Basti und Schorschi warten auf die Lieferung ihres brandneuen E-Traktors und Eva Lorenz ist skeptisch gegenüber ihrem Feriengast Harry, der weiterhin Fieber und Husten hat.

Folge 5: „Gegen den Schmerz“

Die schwangere Jenny Fuchs hat einen Verkehrsunfall mit Schorschi Striebel. Lena Lorenz kümmert sich intensiv um ihre Patientin und entdeckt vernarbte Spuren eines vergangenen Suizidversuches. Eva ist in Andalusien, sodass Lena vorübergehend doppelte Arbeit hat. Julia unterstützt sie bei der Betreuung des kleinen Luis. Dr. Keller flirtet mit einer interessanten Frau namens Dr. Brosda und das Verhalten von Rob Manzini kommt Lena widersprüchlich vor.

Die Besetzung von „Lena Lorenz“ Staffel 9 im Überblick

Judith Hoersch verkörpert die Titelrolle Lena Lorenz. Neben der Hauptdarstellerin spielen weitere Schauspieler mit, die den Hauptcast bilden. In jeder Folge wird dieser durch Episodenrollen erweitert.

Der durchgehenden Rollen von „Lena Lorenz“ im Überblick:

Lena Lorenz – Judith Hoersch

Eva Lorenz – Eva Mattes

Bastian Pfeiffer – Raban Bieling

Julia Obermeier – Liane Forestieri

Vinz Huber – Michael Roll

Schorschi Striebel – Sebastian Edtbauer

Dr. Stefan Keller – Thomas Limpinsel

Dr. Aimee Benzweiler – Julia Bremermann

Dr. Aaron Kolberg – Matthias Ziesing

Rob Manzini – Seán McDonagh

Gloria Grubinger – Sylvia Haider

Tim Werner – Niklas Nißl

Celine Gollert – Paulina Rümmelein

Anna Prückl – Sarah-Lavinia Schmidtbauer

„Lena Lorenz“ Staffel 9: Die Drehorte der ZDF-Serie

Staffel 9 wurde in Marktschellenberg im Berchtesgadener Land gedreht. Der Lorenzhof, auf dem Lenas Mutter Eva lebt, ist in der Realität ein Hof auf dem Ettenberg in Marktschellenberg. Die malerische Landschaft und die idyllische Atmosphäre von Marktschellenberg bilden eine perfekte Kulisse für die Serie. Mit seinen atemberaubenden Bergen, Wäldern und Seen ist die Region ein beliebtes Ziel für Touristen und Filmemacher gleichermaßen. Durch die Dreharbeiten trägt die Serie auch zur Förderung des Tourismus und der Wirtschaft in der Region bei.