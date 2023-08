In diesem Jahr findet die Leichtathletik-WM 2023 in der ungarischen Hauptstadt Budapest statt. Vom 19. August bis zum 27. August treffen die weltbesten Leichtathleten aufeinander und kämpfen um die begehrten Medaillen. Weil die WM in Eugene im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie verschoben worden war, stehen nun schon wieder Titelkämpfe an.

Am heutigen Samstag fallen unter anderem Entscheidungen im Zehnkampf und in den 4 x 100 m Staffeln der Männer und Frauen.

Leichtathletik-WM heute: Diese Entscheidungen fallen am Samstag

Leo Neugebauer, der deutsche Rekordhalter, geht als Spitzenreiter in den zweiten Tag des Zehnkampfs bei der Leichtathletik-WM in Budapest. Am Freitag absolvierte der 23-Jährige die 400 Meter in 47,99 Sekunden und hat nach fünf Disziplinen insgesamt 4.640 Punkte gesammelt. Niklas Kaul, der Europameister, musste jedoch vor Beginn der fünften Disziplin aufgrund von Fußproblemen aufgeben. Nachdem er erfolgreich 2,02 Meter übersprungen hatte, entschied er sich, nicht mehr weiterzumachen, und verließ das Stadion. Zuvor hatte er mit Hüftproblemen zu kämpfen, und schließlich zwangen ihn Fußschmerzen zur Aufgabe, wie vom deutschen Verband bekannt gegeben wurde.

Alle Informationen zum Zeitplan der heutigen Final-Entscheidungen bei der Leichtathletik-WM im Überblick:

07:00 Uhr: Marathon, Frauen, Finale

19:25 Uhr: Stabhochsprung, Männer, Finale

20:15 Uhr: Kugelstoßen, Frauen, Finale

20:30 Uhr: 800 m, Männer, Finale

20:50 Uhr: 5.000 m Frauen, Finale

21:25 Uhr: Zehnkampf, Männer, 1.500 Meter

21:40 Uhr: 4 x 100 m Staffel, Männer, Finale

21:50 Uhr: 4 x 100 m Staffel, Frauen, Finale

Übertragung: Hier seht ihr die Leichtathletik-WM live im TV und Stream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen die Leichtathletik-WM an allen Tagen im Free-TV und Stream. Außerdem bietet der Privatsender Eurosport eine Übertragung an. Bei den kostenpflichtigen Anbietern discovery+ und DAZN könnt ihr die Weltmeisterschaft ebenfalls verfolgen.

Am heutigen Samstag überträgt die ARD die Wettkämpfe von 06:55 bis 13:05 Uhr live im TV und Stream auf sportschau.de. Von 14 bis 16 Uhr sowie von 19 bis 20:15 Uhr können die Wettkämpfe nur auf sportschau.de verfolgt werden. Von 20:15 Uhr bis 22 Uhr überträgt die ARD wieder live im TV und Stream.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick: