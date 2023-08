In diesem Jahr ist die Leichtathletik-WM 2023 in Budapest in Ungarn zu Hause. Vom 19. August bis zum 27. August treffen die weltbesten Leichtathleten aufeinander und kämpfen um die begehrten Medaillen. Es ist bereits die 19. Ausgabe. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaften wurden erstmals im Jahr 1983 in Helsinki ausgetragen. Insgesamt werden bei der diesjährigen Weltmeisterschaft 49 Medaillen vergeben. Austragungsort für die jeweiligen Sportarten ist das speziell für diese Weltmeisterschaft errichtete und hochmoderne Stadion "Nemzeti Atlétikai Központ" (Nationales Leichtathletikzentrum) am östlichen Donauufer. Während des Wettbewerbs fasst es 35.000 Zuschauer.

Im vergangenen Jahr wurde die Leichtathletik-WM in den USA ausgetragen. Normalerweise finden Leichtathletik-Weltmeisterschaften jedoch im Abstand von zwei Jahren statt. Aufgrund der Verschiebung der Olympischen Spiele von 2020 auf 2021 in Tokio infolge der Corona-Pandemie hat der Leichtathletik-Weltverband jedoch beschlossen, seine Weltmeisterschaft nicht unmittelbar im Anschluss an die Olympischen Spiele abzuhalten.

Zeitplan und Termine : Wann werden die verschiedenen Sportarten ausgetragen?

Deutsche Teilnehmer : Welche Athleten gehen für Deutschland auf Medaillenjagd?

Übertragung: Wo wird die Leichtathletik-WM im Free-TV & Stream gezeigt?

Preisgeld: Wie viel Geld bekommen die Sieger in den einzelnen Disziplinen ausgeschüttet?

Kann der deutsche Europameister im Zehnkampf Niklas Kaul bei der Leichtathletik-WM in Budapest auch den Titel holen?

Leichtathletik-WM 2023: Zeitplan, Programm und Termine der Disziplinen

Die Leichtathletik-WM findet in diesem Jahr vom 19. August bis zum 27. August statt.

Alle Informationen zum Zeitplan der Final-Entscheidungen bei der Leichtathletik-WM im Überblick:

Tag 1 – Samstag, 19. August

08:50 Uhr: 20 km Gehen Männer (Finale)

20:55 Uhr: 10.000 m Frauen (Finale)

21:47 Uhr: 4 x 400 m Staffel Mixed (Finale)

Tag 2 –Sonntag, 20. August

07:15 Uhr: 20 km Gehen Frauen (Finale)

16:55 Uhr: Weitsprung Frauen (Finale)

17:50 Uhr: Hammerwurf Männer (Finale)

18:25 Uhr: 10.000 m Männer (Finale)

19:10 Uhr: 100 m Männer (Finale)

Tag 3 – Montag, 21. August

19:40 Uhr: Dreisprung Männer (Finale)

20:30 Uhr: Diskuswurf Männer (Finale)

21:40 Uhr: 110 m Hürden Männer (Finale)

21:50 Uhr: 100 m Frauen (Finale)

Tag 4 – Dienstag, 22. August

19:55 Uhr: Hochsprung Männer (Finale)

20:20 Uhr: Diskuswurf Frauen (Finale)

21:30 Uhr: 1.500 m Frauen (Finale)

21:42 Uhr: 3.000 m Hindernis Männer (Finale)

Tag 5 – Mittwoch, 23. August

19:30 Uhr: Stabhochsprung Frauen (Finale)

21:15 Uhr: 1.500 m Männer (Finale)

21:35 Uhr: 400 m Frauen (Finale)

21:50 Uhr: 400 m Hürden Männer (Finale)

Tag 6 –Donnerstag, 24. August

07:00 Uhr: 35 km Gehen Männer (Finale)

07:00 Uhr: 35 km Gehen Frauen (Finale)

19:30 Uhr: Weitsprung Männer (Finale)

20:15 Uhr: Hammerwurf Frauen (Finale)

21:25 Uhr: 100 m Hürden Frauen (Finale)

21:35 Uhr: 400 m Männer (Finale)

21:50 Uhr: 400 m Hürden Frauen (Finale)

Tag 7 – Freitag, 25. August

19:35 Uhr: Dreisprung Frauen (Finale)

21:40 Uhr: 200 m Frauen (Finale)

21:50 Uhr: 200 m Männer (Finale)

Tag 8 –Samstag, 26. August

07:00 Uhr: Marathon Frauen (Finale)

19:25 Uhr: Stabhochsprung Männer (Finale)

20:15 Uhr: Kugelstoßen Frauen (Finale)

20:30 Uhr: 800 m Männer (Finale)

20:50 Uhr: 5.000 m Frauen (Finale)

21:25 Uhr: Zehnkampf Männer Entscheidung (1.500 m)

21:40 Uhr: 4 x 100 m Staffel Männer (Finale)

21:50 Uhr: 4 x 100 m Staffel Frauen (Finale)

Tag 9 –Sonntag, 27. August

07:00 Uhr: Marathon Männer (Finale)

20:05 Uhr: Hochsprung Frauen (Finale)

20:10 Uhr: 5.000 m Männer (Finale)

20:20 Uhr: Speerwurf Männer (Finale)

20:45 Uhr: 800 m Frauen (Finale)

21:10 Uhr: 3.000 m Hindernis Frauen (Finale)

21:37 Uhr: 4 x 400 m Staffel Männer (Finale)

21:47 Uhr: 4 x 400 m Staffel Frauen (Finale)

Leichtathletik-WM 2023 live im TV: Übertragung in ARD und ZDF

Viele Leichtathletik-Fans fragen sich, ob die Weltmeisterschaft auch im Free-TV oder Livestream übertragen wird. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen an allen Tagen im Free-TV und Stream die Leichtathletik-WM 2023. Außerdem überträgt der Privatsender Eurosport die Leichtathletik-WM 2023.

Bei den kostenpflichtigen Anbietern discovery+ und DAZN könnt ihr die Weltmeisterschaft ebenfalls verfolgen.

Die TV-Zeiten bei der Leichtathletik-WM 2023 im Überblick:

Alle Informationen zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier in der Übersicht:

Free-TV : ARD, ZDF, Eurosport

: ARD, ZDF, Eurosport Pay-TV : discovery+, DAZN

: discovery+, DAZN Livestream: ARD-Mediathek, ZDF-Mediathek

Wie viel Preisgeld wird bei der Leichtathletik-WM 2023 ausgeschüttet?

Der internationale Leichtathletik-Verband vergibt bei der diesjährigen Weltmeisterschaft Preisgelder in Höhe von knapp 8,5 Millionen Dollar (7,77 Millionen Euro) für die ersten acht Plätze. Der Gewinn eines WM-Titels wird mit 70.000 Dollar honoriert, während die Silbermedaille 35.000 Dollar und die Bronzemedaille 22.000 Dollar wert sind. Die achte Position wird mit 5000 Dollar prämiert. In den Staffelwettbewerben variieren die Preisgelder für jedes Team zwischen 80.000 Dollar und 4000 Dollar. Zusätzlich werden Leistungen, die zu Weltrekordverbesserungen führen, jeweils mit einem Bonus von 100.000 Dollar belohnt.

Leichtathletik-WM 2023: Wie viele deutsche Athletinnen und Athleten nehmen teil?

Am Montag, den 7. August 2023, hat der Deutsche Leichtathletik-Verband das abschließende Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Budapest bekannt gegeben. Insgesamt werden 73 weibliche und männliche deutsche Athleten in der ungarischen Hauptstadt vertreten sein.

Die deutsche Mannschaft wird von Julian Weber, dem Europameister im Speerwurf vom USC Mainz, sowie von Gina Lückenkemper (SCC Berlin), der Sprint-Europameisterin über 100 m, und Niklas Kaul (ebenfalls USC Mainz), dem Europameister im Zehnkampf, angeführt. Diese Athleten hatten bereits ihr Ticket für Budapest sicher.

In der abschließenden Nominierungsrunde haben unter anderem Leo Neugebauer (LG Leinfelden-Echterdingen) und der frisch gebackene Rekordhalter im deutschen Zehnkampf ihren Platz im Team für die Weltmeisterschaft gesichert.

In Budapest muss das deutsche Team ohne die verletzte Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo auskommen, wodurch eine der aussichtsreichsten Medaillenkandidatinnen fehlt. In der Frauenstaffel fehlen zudem mit Alexandra Burghardt und Lisa Mayer zwei wichtige Stützen aufgrund von Verletzungen. Beide waren Teil des Staffelteams, das im Vorjahr bei der WM in Eugene überraschend Bronze gewann und den Titel bei der EM holte.

Auch Europameisterin Konstanze Klosterhalfen hat wegen Fußproblemen ihren Start bei der Leichtathletik-WM abgesagt. „Bis zuletzt hatten wir gehofft, dass es mit einem WM-Start klappt. Wir wünschen ihr, dass sie für die Olympiasaison wieder fit an den Start gehen kann“, sagte Cheftrainerin Annett Stein. Die deutschen Athleten, mit den größten Medaillenhoffnungen für Budapest sind der Speerwerfer Julian Weber und der Hochspringer Tobias Potye. Letzterer erreichte kürzlich bei einem Diamond-League-Meeting in Chorzow eine neue persönliche Bestleistung von 2,34 m. Der Verband hat den Wunsch geäußert, das enttäuschende Ergebnis der deutschen WM vor einem Jahr zu vermeiden. Allerdings trüben viele Ausfälle die Aussichten.