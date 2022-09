Am heutigen Donnerstag, 01.09.2022 ist Manchester United zu Gast bei Leicester City. Am Donnerstagabend empfangen die schlecht in die Saison gestarteten Foxes das Team um Superstar Cristiano Ronaldo. Kann Leicester seine ersten Punkte der Saison gegen die Red Devils einfahren?

Wo wird das Spiel zwischen Leicester City und Manchester United live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Leicester City vs. Manchester United – Premier League: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Am Donnerstag, den 01.09.2022, trifft Leicester City auf Manchester Unitedl. Anpfiff der Partie ist um 21.00 Uhr im King Power Stadium in Leicester. Fans haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : Leicester City, Manchester United

: Leicester City, Manchester United Wettbewerb : Premier League 2022/23, 5. Spieltag

: Premier League 2022/23, 5. Spieltag Datum und Anpfiff : Donnerstag, 01.09.2022, 21.00 Uhr

: Donnerstag, 01.09.2022, 21.00 Uhr Spielort: King Power Stadium, Leicester.

Wesley Fofana und seine Foxes von Leicester City sind diese Saison noch ohne Punkte. Am Donnerstagabend ist Manchester United zu Gast.

© Foto: ADRIAN DENNIS/afp

Premier League live: Übertragung Leicester gegen Manchester im Free-TV?

Das Spiel zwischen Leicester City und Manchester United wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der Premier League. Fans können das Spiel live und in voller Länge auf den Sendern Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event verfolgen.

Leicester City - ManUnited: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Hier gibt es leider keine erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für diese Partie wird es keinen kostenlosen Live-Stream geben. Der Pay-TV-Anbieter Sky zeigt das Spiel im Stream auf SkyGo und auf seiner Plattform WOW (ehemals SkyTicket). Dort kann das Spiel im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event

: Sky Sport Premier League, Sky Sport Top Event Live-Stream: Sky Go, WOW

Leicester City gegen Manchester United: Wer pfeift das Spiel im King Power Stadium?

Craig Pawson pfeift die Partie zwischen Leicester und Manchester. Der 43-jährige Pawson pfeift sein viertes Spiel in der Premier League diese Saison und leitete unter anderem auch das Community Shield-Finale zwischen Liverpool und Manchester City.

Manchester United: Spielt Neuzugang Antony gegen Leicester?

Der 22-jährige Antony unterschrieb am 1. September einen Vertrag über 5 Jahre. Mit Bonuszahlungen soll sich ManUnited die Dienste des jungen Brasilianers bis zu 100 Millionen Euro kosten lassen. Für einen Einsatz gegen Leicester City reicht es allerdings noch nicht.