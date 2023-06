Mit „Landfrauen – Wir können auch anders!“ lädt das Erste am Freitag, 02.06.2023, zu einer romantischen Komödie ein. In dem Spielfilm strandet die Kölnerin Laura aufgrund einer Panne im Bergischen Land. Dort lernt sie nicht nur feierlaunige Landfrauen kennen, sondern auch den gut aussehenden Bauern Paul. Als Laura merkt, wie aus ihrer spontanen Auszeit ein ungeplanter Neustart wird, möchte sie die Reißleine ziehen. Ihre neue Freundin von den Landfrauen ist sich jedoch sicher, dass sie bald zurückkommt...

Worum geht es genau? Welche Darsteller sind im Cast? Und wo wurde der Film gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Landfrauen – Wir können auch anders!“: Sendetermine und Sendezeit

Komödien-Fans aufgepasst: Eine ausgepowerte Städterin sucht Erholung auf dem Land – und findet in „Landfrauen – Wir können auch anders!“ unerwartet eine Liebe, die ihr bisheriges Leben über den Haufen wirft. Das Erste zeigt den 90-minütigen Spielfilm am Freitag, 02.06.2023, zur Primetime um 20:15 Uhr. In der Nacht zum Samstag wird er dann um 1:25 Uhr noch einmal wiederholt.

Gibt es „Landfrauen – Wir können auch anders!“ als Stream?

Der Spielfilm ist nicht nur im TV zu sehen, sondern steht auch in der ARD-Mediathek als Stream zur Verfügung. „Landfrauen – Wir können auch anders!“ ist nach der Ausstrahlung im TV ein Jahr lang als Wiederholung abrufbar.

Darum geht es in „Landfrauen – Wir können auch anders!“

Die Kölner Pflegerin Laura lebt für ihren anspruchsvollen Beruf. Nach einem Jahr unter Dauerbelastung braucht sie eine Auszeit – und zwar jetzt! Als ihre Chefin Doris den Urlaub streicht, lässt sich Laura trotzdem nicht aufhalten. Nach einer Autopanne, die eine mehrtägige Reparatur unausweichlich macht, strandet sie im Bergischen Land. Im idyllischen Blumberg lernt die Kölnerin nicht nur feierlaunige Landfrauen kennen, sondern auch den gut aussehenden Bauern Paul. Beim Dorffest kommt es spontan zum ersten Kuss!

Pauls Vater, dessen Hof kaum über die Runden kommt, und seine seit jeher in ihn verliebte Jugendfreundin Katja sind wenig begeistert, dass die selbstbewusste Frischverliebte ihre Zukunftspläne durchkreuzt. Als Laura merkt, wie aus ihrer spontanen Auszeit ein ungeplanter Neustart wird, möchte auch sie die Reißleine ziehen. Während sich die Städterin auf den Absprung vorbereitet, ist ihre neue Freundin Johanna von den Landfrauen sicher, dass sie bald zurückkommt...

Pauls Vater Arthur (Martin Lindow), dessen Hof kaum über die Runden kommt, ist wenig begeistert, dass die selbstbewusste, frisch verliebte Laura (Bettina Burchard) seine Zukunftspläne durchkreuzt.

© Foto: ARD Degeto/Frank Dicks

Die Besetzung von „Landfrauen – Wir können auch anders!“ im Überblick

Der deutsche Schauspieler Max Bretschneider, der vor allem für seine Rolle in der ARD-Komödie „Willkommen bei den Honeckers“ bekannt ist, übernimmt die Hauptrolle des Bauern Paul. Wer sind die weiteren Darsteller im Cast von „Landfrauen – Wir können auch anders!“? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Laura – Bettina Burchard

Paul – Max Bretschneider

Arthur – Martin Lindow

Johanna – Yasmina Djaballah

Katja – Ines Marie Westernströer

Bine – Maike Johanna Reuter

Emilie – Nadja Zwanziger

Klaus Hartmann – Guido Broscheit

Kurti – Björn Jung

Doris Keller – Laura Blaeser

Hebbie – Nikolai Will

Renate – Doris Plenert

Tommi Reinert – Mirko Näger-Guckeisen

Wann und wo wurde „Landfrauen – Wir können auch anders!“ gedreht?

Die Komödie „Landfrauen – Wir können auch anders“ basiert auf einem Drehbuch des Autors Andreas Bradler, der bereits Drehbücher für „Das Traumschiff“ und „Rosamunde Pilcher“ geschrieben hat. Die Dreharbeiten dazu fanden vom 22. Juni bis zum 20. Juli 2022 statt. Gedreht wurde vor allem in Köln und dem Bergischen Land.