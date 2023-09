Kommissar Laim ermittelt seit 2012 mit Empathie und trockenem Humor in unregelmäßigen Abständen im ZDF. Am Montag, 18.09.2023, erscheint die sechste Folge „Laim und die schlafenden Hunde“. Im „Fernsehfilm der Woche“ wird Dirk Reimann ermordet. Laut seinen ehemaligen Kollegen war er sozial dysfunktional und obdachlos. Eine Überraschung für die Ermittler, denn Reimann gilt als gut bezahlter Entrepreneur.

Worum geht es? Wer spielt mit? Hier findet ihr die wichtigsten Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Handlung, Besetzung und Drehort.

„Laim und die schlafenden Hunde“: Sendetermin und Sendezeit

Montags zur Primetime zeigt das ZDF den „Fernsehfilm der Woche“. Die ca. 90-minütige Episode „Laim und die schlafenden Hunde“ wird am Montag, 18.09.2023, um 20:15 Uhr das erste Mal ausgestrahlt. Es handelt sich dabei um die sechste Episode der Reihe. Eine Wiederholung des Montagskrimis ist nicht geplant.

Gibt es „Laim und die schlafenden Hunde“ als Stream in der ZDF-Mediathek?

Wer den Krimi im ZDF verpasst hat, hat Glück. „Laim und die schlafenden Hunde“ ist bereits seit dem 09.09.2023 in der ZDF-Mediathek verfügbar und bleibt dort für fast ein Jahr online. Die älteren Folgen der Reihe stehen ebenfalls in der Mediathek als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Laim und die schlafenden Hunde“?

Dirk Reimann sollte als Keynote Speaker bei einem Start-up-Pitching auftreten. Stattdessen wird er ermordet am Münchner Eisbach gefunden. Laim und Simhandl übernehmen den Fall. Schnell sind zwei Verdächtige gefunden – Anno Waldeck und Lin Yu Choi. Die beiden haben Reimann erst vor Kurzem aus dem gemeinsamen Unternehmen geworfen. Waldeck erklärt Laim, dass Reimann sozial dysfunktional gewesen sein soll. Diese Tatsache lässt die Ermittler tiefer in das Leben von Reimann eintauchen. Sie entdecken, dass er obdachlos war. Merkwürdig. Schließlich galt Reimann als ein begabter und gut bezahlter Tech-Entrepreneur. Laim und Simhandl machen Reimanns letzten Aufenthaltsort ausfindig und treffen dort auf Cecily Filander. Als Kind hat Laim in ihrer Familienvilla gespielt. Heute ist das Gebäude ein Rehabilitationsort für Obdachlose.

Laim (Max Simonischek, l.) und Simhandl (Gerhard Wittmann) müssen den Mord an Tech-Entrepreneur Reimann aufklären. Dabei werden sie immer wieder aufs Neue von seinen Lebensumständen überrascht.

© Foto: ZDF/ Michael Marhoffer

Die Besetzung von „Laim und die schlafenden Hunde“ im Überblick

Zum festen Team der Krimi-Reihe „Laim“ gehören nur Max Simonischek und Gerhard Wittmann. Wer spielt in „Laim und die schlafenden Hunde“ sonst mit? Das seht ihr hier in der Übersicht:

Rolle – Schauspieler

Lukas Laim – Max Simonischek

Anton Simhandl – Gerhard Wittmann

Karl – Sarah Mahita

Cecily Filander – Adina Vetter

Sorin – Thomas Niehaus

Andreas Hermaneder – Heinz-Josef Braun

Anno Waldeck – Christoph Schechinger

Lin Yu Choi – Kotti Yun

Rechtsmedizinerin – Natascha Lifka

Dirk Reimann – Michael Wächter

Marla – Rosalie Schlagheck

Hanna – Oona von Maydell

Mike – Julian Friedrich

Wo und wann wurde „Laim und die schlafenden Hunde“ gedreht?

Häufig kommt bei Zuschauern die Frage nach dem Drehort auf. Wo sind die Szenen von „Laim und die schlafenden Hunde“ entstanden? Vom 15. November bis zum 15. Dezember 2022 wurde am 23 Drehtagen in München und Umgebung gefilmt, wo die Krimi-Reihe auch spielt.