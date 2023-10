Boxfans können sich am heutigen Samstag auf einen spannenden Fight zwischen YouTuber KSI und Reality-Star Tommy Fury, dem Bruder von Superstar Tyson Fury, freuen. Der Kampf im Cruisergewicht könnte spannend werden, da sich beide Boxer vermutlich auf Augenhöhe begegnen werden. Denoch ist Profiboxer Tommy Fury, der am Anfang seiner Karriere steht, Favorit. Influencer KSI kann bislang nur auf einen einzigen gelisteten Profi-Fight zurückblicken, bei welchem er als Sieger aus dem Ring stieg.

Bevor die Beiden aufeinander treffen, finden auf der Undercard viele einige weitere interessante Kämpfe statt. Unter anderem bekommt es Mega-Star Logan Paul mit MMA-Kämpfer Dillon Danis zu tun.

Alle Infos zur Übertragung sowie zum Termin des Box-Events bekommt ihr hier.

Der Kampf zwischen KSI und Tommy Fury steigt am Samstag, den 14. Oktober im englischen Manchester. In der legendären AO Arena werden die beiden Boxer aufeinandertreffen. Der Fight startet nach deutscher Uhrzeit um 18 Uhr. Nach maximal sechs Runden steht der Sieger fest.

Alle Infos zum Kampf im Überblick:

Eine der wichtigsten Fragen ist: Wer überträgt den heiß ersehnten Kampf zwischen KSI und Tommy Fury? Die Antwort: Leider kein Sender im Free-TV. Allerdings hat der Streamingdienst DAZN den Kampf im Programm. Die Übertragung beginnt bereits gegen 15:00 Uhr deutscher Zeit. Allerdings setzt DAZN hierbei auf ein Pay-per-view Modell, das nicht Teil des normalen Abos ist. So kostet der Kampfabend 14,99 Euro.

Die Übertragung im Überblick:

