Neue BBC-Doku über König Charles III.

Kurz vor der feierlichen Zeremonie haben sich die Social-Media-Abteilung der britischen Royals und der Sender BBC etwas Spannendes einfallen lassen. Am 30. April erscheint die Doku „Charles R: The Making of a Monarch“ auf dem „BBC-iPlayer“.

Kinderfotos von König Charles III. veröffentlicht

Es handelt sich dabei um noch nie veröffentlichtes Material. Ein süßes Kinderfoto zeigt den kleinen Charles, wie er von seiner Mutter, Queen Elizabeth II., ein Buch vorgelesen bekommt. Die Fans sind ganz aus dem Häuschen. „Ein wunderschönes Foto von unserem König Charles“, schwärmt eine Userin in den Kommentaren. „Ich liebe das Foto. Es ist so süß“, heißt es. Um den Fans einen Vorgeschmack auf die Doku zu geben, wurden im Vorfeld sechs Kinder- und Jugendfotos von Charles auf Instagram gepostet.Ein süßes Kinderfoto zeigt den kleinen Charles, wie er von seiner Mutter, Queen Elizabeth II., ein Buch vorgelesen bekommt.„Ein wunderschönes Foto von unserem König Charles“, schwärmt eine Userin in den Kommentaren. „Ich liebe das Foto. Es ist so süß“, heißt es.