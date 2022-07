Der 1. FC Köln tritt heute zu einem Testspiel gegen den TuS Mondorf an. Für das Team von Trainer Steffen Baumgart ist es das erste Testspiel des Bundesligisten in der Vorbereitung auf die Saison 2022/23. TuS Mondorf spielt in der Landesliga und schloss die letzte Saison auf dem zehnten Platz ab. Ein besonderes Spiel ist es für den Präsidenten von TuS Mondorf. Stephan Engels hat nämlich eine Kölner Vergangenheit.

Wird das Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und TuS Mondorf im Free-TV übertragen? Gibt es einen Livestream für dieses Spiel? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

1. FC Köln gegen TuS Mondorf – Testspiel: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Es ist der Start für den 1. FC Köln in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2022/23. Am heutigen Freitag, den 01.07.2022, trifft der Bundesligist auf den Landesligisten TuS Mondorf. Anstoß der Partie ist um 18:00 Uhr im Aggerstadion in Troisdorf. Am Mittwoch waren bereits 1.700 Tickets für dieses Spiel verkauft worden. Die Verantwortlichen rechnen mit einer Zuschaueranzahl von 2.500.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : 1. FC Köln, TuS Mondorf

: 1. FC Köln, TuS Mondorf Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Anpfiff : Freitag, 01.07.2022, 18:00 Uhr

: Freitag, 01.07.2022, 18:00 Uhr Spielort: Aggerstadion, Troisdorf

1. FC Köln gegen TuS Mondorf live: Gibt es eine Übertragung im TV und Stream?

nicht live im Free-TV übertragen. Allerdings dürfen sich die Fans auf einen Livestream freuen, der diese Partie übertragen wird. Auf dem hauseigenen Das Testspiel zwischen dem 1. FC Köln und TuS Mondorf wirdübertragen. Allerdings dürfen sich die Fans auf einenfreuen, der diese Partie übertragen wird. Auf dem hauseigenen YouTube-Kanal des 1. FC Kölns werden alle Vorbereitungsspiele live und in voller Länge übertragen.

Alle Infos zur Übertagung im Überblick.

Wann startet der 1. FC Köln in die Bundesliga-Saison 2022/23?

Das erste Pflichtspiel in der Saison 2022/23 bestreitet der 1. FC Köln am 30. Juli 2022 im DFB-Pokal. Dort sind die Kölner bei Jahn Regensburg zu Gast. Am 6. August 2022 steht der erste Spieltag in der Bundesliga an. Hier spielt Köln gegen den Aufsteiger FC Schalke 04.