Die beliebte Filmreihe „Katie Fforde“ ist mit einer weiteren Folge im Zweiten zurück: Das ZDF zeigt den Film „Wachgeküsst“ am Sonntag, 09.07.2023, im Rahmen des „Herzkinos“. Darin fährt Maggie ihren arroganten Vermieter Chris aus Versehen über den Haufen. Dieser verliert daraufhin sein Gedächtnis und bittet sie, ihm bei der Bewältigung seiner Amnesie zu helfen. Als sie sich dann in den „neuen“ Chris zu verlieben beginnt, weiß sie nicht mehr, ob sie den „alten“ überhaupt wiederhaben möchte...

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Katie Fforde: Wachgeküsst“: ZDF-Sendetermin

Im Rahmen des „Herzkinos“ wird es im ZDF wieder romantisch: Am Sonntag, 09.07.2023, strahlt das Zweite die Episode „Wachgeküsst“ der beliebten Filmreihe „Katie Fforde“ aus. Die Erstausstrahlung des Filmes war bereits im Jahr 2019. Jetzt zeigt das ZDF den 90-Minüter erneut zur Primetime um 20:15 Uhr. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

„Katie Fforde: Wachgeküsst“: ZDF-Mediathek

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Katie Fforde: Wachgeküsst“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Katie Fforde: Wachgeküsst“

Als Maggie und ihrem Vater George ein Räumungsbescheid für ihr schönes Zuhause sowie ihr Tourismusbüro am Pier von Plymouth ins Haus flattert, ist das eine Katastrophe. In Boston stellt Maggie ihren Vermieter Chris zur Rede. Das Treffen eskaliert. Aus Versehen fährt sie den arroganten Geschäftsmann über den Haufen. Dabei verliert er sein Gedächtnis und bittet ausgerechnet Maggie, ihm bei der Bewältigung seiner Amnesie zu helfen.

Maggie macht sich große Sorgen um ihren liebenswert-kauzigen Vater George, der sich verzweifelt gegen den drohenden Umzug wehrt. Das Haus ist sein Leben. Zudem sichert das in der Nähe der „Mayflower“ gelegene Tourismusbüro ihre Existenz. Von dort aus startet George seit Jahren seine originellen Stadtführungen. Maggie versucht alles, um an einen neuen Mietvertrag zu kommen. Dabei bietet die Tatsache, dass der unsympathische Vermieter Chris nach seinem Sturz das Gedächtnis verloren hat, eine gewisse Chance. Denn ihm ist nicht nur entfallen, dass er sich mit Maggie heftig in den Haaren gelegen hat – er scheint auch völlig vergessen zu haben, was für ein egoistischer Widerling er eigentlich ist, und wirkt auf einmal freundlich, charmant und gar nicht mal so unsexy.

Der Schlüssel zu Chris‘ Erinnerung und seiner Heilung sind emotionale Momente in seiner Vergangenheit. Genau diese gilt es jetzt aufzuspüren. Und so begleitet Maggie Chris auf seinen Wunsch hin – sie ist der Mensch, den er in seinem neuen Leben am längsten kennt – wohl oder übel auf eine Reise zu seinen Wurzeln, die er allerdings vor langer Zeit gekappt zu haben scheint. Seine unkonventionelle Mutter Iris heißt die beiden herzlich auf ihrer Ökofarm willkommen, obwohl sich herausstellt, dass Chris früher zusammen mit Geschäftspartner Paul seinem Bruder Kyle und Freunden riskante Geldanlagen aufgeschwatzt und sie damit in den finanziellen Ruin getrieben hat. Maggie gerät zunehmend unter Druck, ihr Doppelspiel kann jederzeit auffliegen. Und als sie sich in den „neuen“ Chris zu verlieben beginnt, weiß sie nicht mehr, ob sie den „alten“ überhaupt wiederhaben möchte.

Maggie (Nadja Bobyleva) hofft, dass ihr Vermieter Chris (Bernhard Piesk) endlich den neuen Vertrag unterschreibt, doch da funken seine Ex-Freundin Sara (Sandra Maren Schneider) und seine Mutter Iris (Sabine Postel) dazwischen.

© Foto: ZDF/Rick Friedman

Die Besetzung von „Katie Fforde: Wachgeküsst“ im Überblick

In der Episode „Wachgeküsst“ der beliebten „Katie Fforde“-Reihe sind wieder zahlreiche bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Maggie Bradford – Nadja Bobyleva

Chris Lennon – Bernhard Piesk

Iris Lennon – Sabine Postel

George Bradford – Peter Sattmann

Nicole – Victoria Fleer

Paul Schulz – Thomas Limpinsel

Kyle Lennon – Philip Schwarz

Sara – Sandra Maren Schneider

Harry – Eddie Frateschi

Lucas – Jonathan Raffoul

Dr. Hasting – Patrick Janka

Dr. Hunter – Kathy-Ann Hart

Kellner – Sam Zephir

Wo wurde „Katie Fforde: Wachgeküsst“ gedreht?

Malerische Kulissen in einer Küstenumgebung, die Fernweh hervorruft. Solche Szenen sind in der „Katie Fforde“-Filmreihe keine Seltenheit. Auch in „Wachgeküsst“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Die Dreharbeiten dazu fanden im Spätsommer 2018 statt. Gedreht wurde an verschiedenen Orten in Neuengland an der amerikanischen Ostküste.