Die Herausforderung des Älterwerdens – oder besser gesagt, des Jungbleibens: Davon erzählt die Folge „Ein Haus am Meer“ der beliebten Filmreihe „Katie Fforde“. Das ZDF strahlt den Spielfilm am Sonntag, 04.06.2023, im Rahmen des „Herzkinos“ aus. Darin erfüllt Anne sich ihren Lebenstraum: ein kleines Haus am Meer. Als sie ihre Tochter zu Besuch einlädt, bringt diese eine irritierende Begleitung mit: Ihr neuer Freund ist Annes auf jugendlich getrimmter Ex-Lover Joe.

Gibt es den Film in der ZDF-Mediathek? Wer sind die Darsteller im Cast? Und wo wurde gedreht? Die Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Katie Fforde: Ein Haus am Meer“: ZDF-Sendetermin

Im Rahmen des „Herzkinos“ wird es im ZDF wieder romantisch: Am Sonntag, 04.06.2023, strahlt das Zweite die Episode „Ein Haus am Meer“ der beliebten Filmreihe „Katie Fforde“ aus. Die Erstausstrahlung des Filmes war bereits im Jahr 2020. Er hat eine Länge von etwa 90 Minuten und wird zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

„Katie Fforde: Ein Haus am Meer“: ZDF-Mediathek

Wer den „Herzkino“-Film im TV verpasst oder ihn sogar schon vorab sehen möchte, hat Glück: „Katie Fforde: Ein Haus am Meer“ ist bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort könnt ihr den Film auch bis zu einem Jahr nach der Ausstrahlung als Wiederholung streamen.

Darum geht es in „Katie Fforde: Ein Haus am Meer“

60 and out! Wer 60 wird, fliegt raus – so lautet das Motto der Firma, für die Anne 25 Jahre gearbeitet hat. Aber genau genommen scheint der Jugendwahn nur die Frauen zu treffen, denn Annes fast gleichaltriger Kollege Leonard wird parallel zum Kanzleipartner befördert.

Annes unfreiwilliger Ausstieg aus dem Berufsleben stürzt sie in finanzielle Probleme. Offiziell erfüllt sie sich ab jetzt ihren Lebenstraum: ein kleines Haus am Meer. Inoffiziell weiß Anne jedoch nicht, wovon sie die Handwerkerrechnungen für das renovierungsbedürftige „Strandhaus mit Potenzial“ bezahlen soll. Auch ihrer Tochter Holly, die gerade ihr Jura-Examen mehr schlecht als recht bestanden hat, wird sie monatlich nichts mehr überweisen können.

Als Leonard Anne trotz ihrer Entlassung in einem Fall um Hilfe bittet, wittert sie jedoch eine Chance, ihrer Tochter schnell zu einem ersten Job zu verhelfen. Beherzt lädt Anne auch Leonard zu dem bevorstehenden Mutter-Tochter-Wochenende ein. Holly kommt jedoch nicht allein, sondern in irritierender Begleitung: Ihr neuer Freund ist nicht nur so alt wie ihre Mutter, sondern auch Annes auf jugendlich getrimmter Ex-Lover Joe, der die Frechheit besitzt, Anne nicht wiederzuerkennen und sie damit aufzuziehen, dass sie sich mit 60 bereits auf dem Abstellgleis befindet. Auf keinen Fall soll Joe, den sie auch nach 40 Jahren noch in ausgesprochen schlechter Erinnerung hat, an diesem wichtigen Wochenende, an dem es um die berufliche Zukunft ihrer Tochter geht, dazwischenfunken. Joe wäre aber nicht Joe, wenn er nicht genau das täte.

Anne (Ulrike Folkerts), Joe (Götz Schubert) und ihre Nachbarn Sophie (Esther Esche) und Mike Birnbaum (Hartmut Volle) lassen ihre Jugend wieder aufleben.

© Foto: ZDF/Rick Friedman

Die Besetzung von „Katie Fforde: Ein Haus am Meer“ im Überblick

In der Episode „Ein Haus am Meer“ der beliebten „Katie Fforde“-Reihe sind wieder zahlreiche bekannte Schauspieler am Start. Wer sind die Darsteller im Cast? Die Besetzung des Spielfilms im Überblick:

Rolle – Darsteller

Anne Clark – Ulrike Folkerts

Joe Coleman – Götz Schubert

Holly Clark – Romina Küper

Leonard Morris – Stephan Szász

Mike Birnbaum – Hartmut Volle

Sophie Birnbaum – Esther Esche

Dr. Steve Bernstein – Cecil von Renner

Umzugsmitarbeiter – Brett Woodford

Miss Darling – Olivia Larsen

Bankangestellter – Daniel Rios

Wo wurde „Katie Fforde: Ein Haus am Meer“ gedreht?

Malerische Kulissen in einer Küstenumgebung, die Fernweh hervorruft. Solche Szenen sind in der „Katie Fforde“-Filmreihe keine Seltenheit. Auch in „Ein Haus am Meer“ zieht die Landschaft die Zuschauer in ihren Bann. Die Dreharbeiten dazu fanden im Spätsommer 2019 statt. Gedreht wurde an verschiedenen Orten in Neuengland an der amerikanischen Ostküste.