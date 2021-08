Der Karlsruhe SC trifft auf den SV Werder Bremen. Was früher eine hochklassige Erstligapartie war ist nun ein Spiel der 2. Liga. Die Partie des 4. Spieltags in der 2. Bundesliga steigt am Samstag, den 21.08.2021, um 13:30 Uhr im BBBank Wildparkstadion in Karlsruhe, und das vor Zuschauern. Zuletzt hat Werder eine klare 1:4-Niederlage gegen den SC Paderborn hinnehmen müssen. Doch auch schon vor der Partie gibt es einigen Zündstoff, der SV Werder hat kürzlich beim Karlsruher SC wegen Stürmer Philipp Hofmann angefragt. Doch KSC-Manager Oliver Kreuzer hat den Bremern eine direkte Absage erteilt. Ein paar Worte hatte Oliver Kreuzer dann noch Richtung Manager Frank Baumann und über dessen Abwerbeversuch übrig, zwei Wochen vor Transferschluss: „Wir haben den 16. August. Der Zeitpunkt ist für uns komplett unmoralisch, das geht gar nicht.“

Wo wird das Spiel live übertragen ?

? Gibt es eine Übertragung der Partie live im TV ?

der Partie live im ? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream ?

? Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

Karlsruhe gegen Bremen: Anstoß, Zuschauer, Spielort

Der Karlsruher SC empfängt den SV Werder Bremen, das ist das erste Duell seit 2009. Insgesamt hat es zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Werder Bremen bisher 47 Pflichtspiele gegeben, von denen der KSC 15 und Werder 23 gewonnen hat. Neun Mal trennten sich die Vereine dabei mit einem Unentschieden.

Alle Infos im Überblick:

Teams: Karlsruher SC, SV Werder Bremen

Karlsruher SC, SV Werder Bremen Wettbewerb: 2. Fußball-Bundesliga 2021/2022, 4. Spieltag

2. Fußball-Bundesliga 2021/2022, 4. Spieltag Datum und Uhrzeit: 21.08.2021, 13:30 Uhr

21.08.2021, 13:30 Uhr Spielort: BBBank Wildparkstadion

BBBank Wildparkstadion Zuschauer: 10.000

Karlsruher SC gegen SV Werder Bremen live im TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN?

Das Spiel zwischen Karlsruhe und Bremen findet am Samstag, den 21.08.2021, um 13:30 Uhr statt. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es nicht geben.