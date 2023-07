Am Mittwoch, den 19. Juli 2023, testet der Karlsruher SC gegen den englischen Spitzenklub FC Liverpool. Das Spiel gegen das Team von Jürgen Klopp findet im Rahmen der Eröffnung des neuen BBBank Wildpark statt. Das neu sanierte Wildparkstadion war nach wenigen Minuten restlos ausverkauft.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Karlsruher SC gegen den FC Liverpool und die Übertragung im TV und Livestream.

Karlsruher SC gegen FC Liverpool – Testspiel heute: Uhrzeit, Anpfiff und Übertragung

Das Testspiel zwischen dem Karlsruher SC und dem FC Liverpool findet am Mittwoch, 19. Juli 2023, statt. Anpfiff in BBBank Wildpark in Karlsruhe ist um 18:30 Uhr.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams : Karlsruher SC, FC Liverpool

: Karlsruher SC, FC Liverpool Wettbewerb : Testspiel

: Testspiel Datum und Uhrzeit : Mittwoch, 19. Juli 2023, 18:30 Uhr

: Mittwoch, 19. Juli 2023, 18:30 Uhr Spielort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

Die Eröffnung des runderneuerten BBBank Wildpark ist der Anlass für dieses Testspiel.

© Foto: Uli Deck/dpa

Fußball-Übertragung heute: KSC gegen Liverpool im Free-TV und Stream

Fußballfans können das Testspiel zwischen dem KSC und Liverpool live im Free-TV verfolgen. Der Sender ServusTV Deutschland überträgt diese Partie im frei empfangbaren Fernsehen. Zusätzlich bietet der Sender einen kostenlosen Livestream an. Kommentiert wird dieses Spiel von Markus Theil, ihm zur Seite steht die KSC-Legende Winfried Schäfer als Experte.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : ServusTV Deutschland

: ServusTV Deutschland Pay - TV :

- : Livestream: ServusTV ON

Karlsruher SC: So liefen die bisherigen Testspiele

Bisher hat das Team aus Baden in der Vorbereitung vier Testspiele absolviert. Sie gewannen gegen Ketsch mit 18:0, Türkgücü München mit 3:2 und Zakakiou mit 6:0. Im letzten Spiel mussten sie sich jedoch Viktoria Pilsen mit 0:3 geschlagen geben.