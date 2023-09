Am Samstag, den 16. September 2023, ist der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga zu Gast beim Karlsruher SC. Unmittelbar nach der Länderspielpause wartet in der 2. Bundesliga dieses hoch spannende Derby auf die Zuschauer. Der Karlsruher SC hat in den ersten fünf Spielen der Saison sieben Punkte gesammelt. Bei Fortuna Düsseldorf kassierten die Badener zuletzt ihre zweite Niederlage. Im eigenen Wildparkstadion ist das Team unter der Leitung von Trainer Christian Eichner bislang unbesiegt. Rückkehrer Lars Stindl fehlt dem KSC im Derby aufgrund eines Kahnbeinbruchs an der rechten Hand. Der 1. FC Kaiserslautern hat nach einem anfänglich schwankenden Saisonstart zuletzt in die Erfolgsspur gefunden. Die Roten Teufel gehen mit einer beeindruckenden Serie von drei aufeinanderfolgenden Siegen in das Duell gegen ihren badischen Rivalen.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern und die Übertragung im TV und Stream.

Karlsruher SC gegen 1. FC Kaiserslautern – 2. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern findet am Samstag, den 16.09.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark in Karlsruhe. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern

Karlsruher SC, 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb: 6. Spieltag, 2. Bundesliga

6. Spieltag, 2. Bundesliga Datum und Anpfiff: Samstag, 16.09.2023, 13:00 Uhr

Samstag, 16.09.2023, 13:00 Uhr Spielort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

Bleibt der Karlsruher SC auch gegen den 1. FCK vor heimischem Publikum ungeschlagen?

© Foto: Uli Deck/dpa

Wer überträgt KSC gegen FCK heute im TV?

Das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky hat die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Sky zeigt die Partie auf Sky Sport Bundesliga 2 in der Konferenz und auf Sky Sport Bundesliga 5 als Einzelspiel.

Karlsruher SC vs. FCK heute im kostenlosen Stream sehen?

Für die Partie Karlsruher SC gegen den 1. FC Kaiserslautern gibt es keinen kostenlosen Livestream. Auch hier besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte. Auf den Plattformen Sky Go und WOW wird das Spiel gestreamt. Diese Plattformen sind kostenpflichtig. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : –

: – Pay-TV : Sky Sport Bundesliga 5 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event (Konferenz)

: Sky Sport Bundesliga 5 (Einzelspiel), Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Top Event (Konferenz) Livestream: Sky Go, WOW, Onefootball

