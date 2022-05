Am heutigen Freitag, den 20.05.2022, findet das Hinspiel der Relegation um die 2. Bundesliga statt. Der 1. FC Kaiserslautern trifft auf Dynamo Dresden. Der 1. FCK möchte unbedingt wieder den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen, Dynamo Dresden dagegen möchte den Klassenerhalt über die Relegation klarmachen. Bei der Relegation um die 2. Liga ist es andersherum wie in der Relegation um die 1. Bundesliga. Der Verein aus der niedrigeren Liga hat zuerst das Heimrecht.

Welcher Sender überträgt das Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden live im Free-TV ?

überträgt das Relegationsspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden live im ? Wo gibt es einen kostenlosen Live-Stream zu dieser Partie?

Relegation 2022 – FCK vs. Dynamo Dresden Übertragung heute: Anstoß, Spielort, Zuschauer

Das Relegations-Hinspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden findet am Freitag, den 20.05.2022, statt. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Das Spiel wird ausverkauft sein, das Stadion bietet beim Relegationsspiel Platz für 46.895 Zuschauer. Aufgrund einer Pufferzone auf der Osttribüne zwischen beiden Fangruppen ist die Kapazität begrenzt. Alle Infos zum Relegations-Hinspiel im Überblick:

Teams : 1. FC Kaiserslautern, Dynamo Dresden

: 1. FC Kaiserslautern, Dynamo Dresden Wettbewerb : 2. Bundesliga-Relegation 2022, Hinspiel

: 2. Bundesliga-Relegation 2022, Hinspiel Datum und Uhrzeit : 20.05.2022, 20:30 Uhr

: 20.05.2022, 20:30 Uhr Stadion/Spielort : Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern Zuschauer: 46.895

Dirk Schuster soll den 1. FC Kaiserslautern über die Relegation wieder in die 2. Bundesliga führen.

Relegation 2022: Welche Sender überträgt das Spiel zwischen FCK und Dynamo Dresden live im Free-TV?

Gute Nachrichten für alle Fans. Das Relegations-Hinspiel zwischen dem FCK und Dynamo Dresden wird live im Free-TV übertragen. Der Sender „SAT 1“ wird diese Partie live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Übertragungsbeginn ist um 19:30 Uhr. Moderator Matthias Opdenhövel wird durch die Vorberichterstattung leiten. Das Spiel wird kommentiert von Wolff-Christoph Fuss, Mit dabei im Reporter-Team sind Andrea Kaiser und Matthias Killing. Auch der Pay-TV Sender Sky überträgt das Relegationsspiel live und in voller Länge.

1. FC Kaiserslautern gegen Dynamo Dresden: Das Spiel live im Stream sehen

Es wird einen kostenlosen Live-Stream für diese Partie geben. Der Sender „ran“ stellt für alle Fans einen kostenlosen Live-Stream zur Verfügung. Übertragungsbeginn ist auch hier um 19:30 Uhr. Bei Sky kann das Spiel zwischen Kaiserslautern und Dresden kostenpflichtig gestreamt werden.

Alle Infos zur Übertragung der 2. Bundesliga-Relegation 2022 am 20.05.2022 um 20:30 Uhr:

Free-TV : SAT 1

: SAT 1 Pay-TV : Sky Sport

: Sky Sport Livestream: ran.de, SkyTicket, SkyGo

Trainerwechsel beim 1. FC Kaiserslautern vor der Relegation

Der 1. FC Kaiserslautern trennte sich nach zuletzt drei Niederlagen in Folge von Trainer Marco Antwerpen. Als Nachfolger von Antwerpen wurde ehemalige Darmstadt-Trainer Dirk Schuster verpflichtet. Er leitete bereits am 11. Mai seine erste Trainingseinheit und wird sein Debüt auf der Trainerbank am 20. Mai im Relegations-Hinspiel gegen Dynamo Dresden feiern. Vor dem Spiel gegen Dresden sagte Schuster: „Wir können doch gar nichts verlieren. Wir haben die große Möglichkeit, als Drittligist in die zweite Liga aufzusteigen.“